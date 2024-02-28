Источник: в Apple отказались от создания автомобиля. На разработку потратили 10 лет

Руководство Apple отказалось от разработки собственного электромобиля, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в компании. По данным издания, сотрудникам, которые работали над проектом, было объявлено о его закрытии во вторник, 27 февраля.

Bloomberg сообщает, что решение было принято главным операционным директором Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем, который возглавлял проект разработки автомобиля. Они сообщили персоналу, что сотрудники, задействованные в группе специальных проектов, как называлась команда по созданию автомобиля, теперь перейдут в подразделение искусственного интеллекта, которое возглавляет Джон Джаннандреа.

Компания Apple начала работу над собственным автомобилем в 2014 году, однако руководство проекта и его итоговые цели не раз менялись. По данным Bloomberg, на разработку электромобиля компаний потратила несколько миллиардов долларов.

Фондовый рынок воспринял решение инвесторов позитивно: за 27 февраля акции Apple выросли на 0,82% — до $ 182,96.