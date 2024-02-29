«Требуется терпение». Пьер Гасли отреагировал на слабые результаты «Альпин»

Пилот Ф-1 «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о выступлении в двух тренировках Гран-при Бахрейна. В первой свободной практике он показал 18-й результат, а во второй был 16-м.

«В течение дня мы опробовали кое-что на машине, что дало некоторые положительные результаты. Болид, безусловно, был сложнее в управлении в первой сессии в условиях жары и порывистого ветра. После мы кое-что изменили, и на вечерней сессии я чувствовал себя увереннее. Что касается скорости, то, конечно, это не совсем то, на что мы рассчитывали, но с каждым выездом на трассу мы продолжаем понимать многие вещи всё больше и больше. Требуется терпение, и мы постараемся сделать всё возможное с тем пакетом, который сейчас есть в нашем распоряжении. Вместе с командой мы упорно работаем, чтобы продолжать показывать хорошие результаты. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра и в субботу», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».