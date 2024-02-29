Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Требуется терпение». Пьер Гасли отреагировал на слабые результаты «Альпин»

«Требуется терпение». Пьер Гасли отреагировал на слабые результаты «Альпин»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот Ф-1 «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о выступлении в двух тренировках Гран-при Бахрейна. В первой свободной практике он показал 18-й результат, а во второй был 16-м.

«В течение дня мы опробовали кое-что на машине, что дало некоторые положительные результаты. Болид, безусловно, был сложнее в управлении в первой сессии в условиях жары и порывистого ветра. После мы кое-что изменили, и на вечерней сессии я чувствовал себя увереннее. Что касается скорости, то, конечно, это не совсем то, на что мы рассчитывали, но с каждым выездом на трассу мы продолжаем понимать многие вещи всё больше и больше. Требуется терпение, и мы постараемся сделать всё возможное с тем пакетом, который сейчас есть в нашем распоряжении. Вместе с командой мы упорно работаем, чтобы продолжать показывать хорошие результаты. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра и в субботу», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Материалы по теме
«Ред Булл» только пятый?! Сезон Формулы-1 стартовал очень странно
«Ред Булл» только пятый?! Сезон Формулы-1 стартовал очень странно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android