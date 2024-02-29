Перес: много слышали, что опережаем всех на секунду — это заставляло меня улыбаться

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги пятничных тренировок. Во второй сессии мексиканец стал 10-м.

«Думаю, тренировки были ключевыми и очень интересными. Нам было что изучить в машине, на что не было времени на тестах, так что мы изучаем механический баланс автомобиля в разных областях. Хорошая вещь в том, что наши поправки для квалификационного режима, похоже, помогают и гоночному. У нас одна цель: получить более сбалансированную машину, что позволит сделать всё лучше для гонки и квалификации.

Сегодня всё было, как ожидалось. Мы много слышали от людей, что после тестов опережаем всех на секунду — это заставляло меня улыбаться, потому что я знал, что всё будет намного плотнее. Борьба в пелотоне выглядит очень конкурентной, так что в пятницу вечером в квалификации будет плотно», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».