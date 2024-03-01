Фернандо Алонсо: год назад в Бахрейне мы были в более сильной позиции, чем сейчас

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги двух сессий свободных заездов в Бахрейне, где стартует новый сезон Формулы-1.

«Я доволен изменениями в настройках, которые мы сделали. Думаю, нам всё ещё нужно добиться большей производительности. Полагаю, 12 месяцев назад мы были в более сильной позиции здесь, в Бахрейне. Но давайте посмотрим, что будет дальше.

Думаю, во второй практике мы узнали много нового о машине и смогли подобрать хорошие настройки. Мы довольны результатом. Так что посмотрим, что случится в квалификации», – сказал Алонсо в интервью пресс-службе Ф-1.

Напомним, на трассе «Сахир» в рамках Гран-при Бахрейна Формулы-1 29 февраля завершились две свободные практики. По итогам первой Фернандо Алонсо показал пятый результат, а по итогам второй – третий.