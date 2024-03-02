Даниэль Риккардо: я разочарован своим выступлением

Австралийский пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо высказался касательно первого квалификационного этапа Гран-при Бахрейна (14-е место).

«Я не слишком доволен своим выступлением и, честно говоря, немного разочарован. Я думаю, что в этот уикенд всё было стабильно, и мы чувствовали себя довольно уверенно, подходя к квалификации. В конце концов, я никогда не ощущал себя полностью комфортно и чувствовал, что во время круга у меня были какие-то проблемы. Поэтому я не пересекал черту, чувствуя, что проделал хорошую работу.

Что касается нашей машины и темпа, то, можете посмотреть на то, где находится Юки (bмеется в виду японский пилот Юки Цунода, 11-е место. — Прим. «Чемпионата»), именно этого результата мы и ожидали. Сегодняшний вечер был наименее приятным из всех, что я чувствовал в этот уикенд. Но перед гонкой, подходя к трассе и машине, что-то меняется и я чувствую больше уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, что у нас всё ещё есть шанс заработать очки»‎, — передаёт слова Риккардо пресс-служба команды «РБ».