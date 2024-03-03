Оруджев: я удивлён поведением Цуноды. 12-й ты или 15-й — какая разница?

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об инциденте в команде «РБ» на минувшем Гран-при Бахрейна.

Напомним, японец Юки Цунода остался недоволен решением руководства поменять его позициями с напарником австралийцем Даниэлем Риккардо и устроил перепалку по радио.

«Насколько я понял из интервью Риккардо после гонки, вариант с обменом позициями рассматривали ещё до гонки. Тогда я удивлен поведением Юки. По сути, разницы нет, 12-й ты или 15-й. Ну какая разница? Ты же вне очков. Но было без контактов — необходимый минимум соблюдён. Да, некрасиво, но не какое-то безумие», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».