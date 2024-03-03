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Оруджев объяснил, почему скандал с Хорнером не скажется на результатах «Ред Булл»

Оруджев объяснил, почему скандал с Хорнером не скажется на результатах «Ред Булл»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил возможное влияние скандала с главой «Ред Булл» Кристиана Хорнера на команду.

«На результатах это никак не скажется. Пока есть Ньюи и хороший мотор, проблем у «Ред Булл» не будет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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