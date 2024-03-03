Оруджев — про «Альпин»: сюрприз для всех, что можно так бездарно провести зиму!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев дал комментарий по поводу плохого старта сезона от французской команды Формулы-1 «Альпин».

«Разочаровала всех «Альпин», конечно. Как объяснить такой провал, я, честно, без понятия. Это сюрприз для всех, что можно так бездарно провести зиму! Меня лично ещё и «Макларен» расстроил. Думал, что они будут на втором-третьем местах по скорости. Но они пока что явно позади «Мерседеса» и «Феррари», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее многие эксперты заявляли, что новый автомобиль «Альпин» является худшим среди всех машин гоночных коллективов.

Ранее Оруджев оценил возможное влияние скандала с главой «Ред Булл» Кристиана Хорнера на команду.