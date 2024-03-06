Женщина, обвинившая Кристиана Хорнера, наняла адвокатов

Женщина, обвинившая руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в непристойном поведении, наняла адвокатов и в настоящий момент обдумывает следующие шаги. Об этом информирует The Times. Сообщается, что если она хочет подать апелляцию на решение «Ред Булл» оправдать Хорнера, то должна была это сделать до среды, 6 марта.

Напомним, ранее в отношении руководителя Кристиана проводилась внутренняя проверка. 28 февраля стало известно, что Хорнер оправдан и сохранит должность в гоночном коллективе из Австрии. Позже стало известно, что архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Кристиана, был отправлен в интернет. Это спровоцировало очередное обострение ситуации. Кроме того, говорилось, за скандалом может стоять отец пилота Макса Ферстаппена Йос.