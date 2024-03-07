В Германии разбили Ferrari Enzo. Такая может стоить $ 6 млн

В результате инцидента на автомагистрали 99, произошедшего во вторник, 5 марта, разбит спорткар Ferrari Enzo, сообщает пожарная служба Мюнхена. Сообщается, что водитель машины по невыясненным причинам врезался в ограждение, после чего обломками от его Ferrari повредило автомобиль другого участника дорожного движения.

На опубликованных спасателями снимках можно увидеть, что передняя часть Ferrari Enzo полностью уничтожена. Как отмечается в пресс-релизе пожарной бригады, обломки спорткара разлетелись в диаметре 200 метров. В результате инцидента трое человек получили травмы, в произошедшем разбирается полиция.

Разбитая в Германии Ferrari Enzo Фото: Пожарная служба Мюнхена

Ferrari Enzo была разработана в 2002 году, у неё карбоновый кузов, полуавтоматическая трансмиссия и керамические тормоза, как у машины Формулы-1. В движение автомобиль приводится шестилитровым двигателем Tipo F140 V12 мощностью 660 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды и способен развивать 355 км/ч.

Выпущено 399 таких автомобилей, не считая трёх производственных мулов. Приобрести Enzo у Ferrari могли лишь те, кто уже покупал у «Скудерии» спорткары, а потому его изначальная цена неизвестна. Однако в 2015 году на аукционе Ferrari Enzo 2005 года выпуска была продана за $ 6 млн, а в феврале модель 2004-го ушла с молотка за € 3,9 млн ($ 4,2 млн).