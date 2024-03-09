«Впервые слышу об этом». Хорнер – о возможном отстранении Хельмута Марко

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал сообщения о том, что материнская компания начала расследование в отношении своего советника по автоспорту Хельмута Марко, и о его возможном отстранении от должности.

«Впервые слышу об этом. Не уверен, откуда вообще взялись эти слухи», — приводит слова Хорнера издание GP Blog.

Сегодня издание Autosport сообщило, что компания «Ред Булл» начала расследование в отношении Марко. Якобы он подозревается в распространении персональных данных и материалов дела против Хорнера, за что ему может грозить отстранение от своей должности.

Сам Марко признал, что есть вероятность того, что он не поедет на Гран-при Австралии. Он намерен обсудить своё будущее в гоночной команде со своим непосредственным начальником Оливером Минцлаффом.