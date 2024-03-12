Марко: мы очень довольны выступлением Переса в Саудовской Аравии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу выступления пилота команды Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии.

Мексиканский пилот занял второе место, уступив своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену 13 секунд.

«Отличная гонка в исполнении Переса. Он сравнительно быстро обогнал Шарля Леклера, а затем отыграл эти пять секунд, которые он получил в качестве штрафа, и после этого показывал то же время, что и Макс. Мы очень довольны», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии мексиканец также был наказан за небезопасный выезд из боксов, когда он едва не создал аварийную ситуацию с испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Он получил штраф в пять секунд.