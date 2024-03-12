Марко — о сезоне-2022: ошибки Леклера сместили баланс в пользу «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил соперничество с «Феррари» в сезоне-2022. По словам функционера, «Скудерия» была лучше в первой половине сезона. Однако из-за ошибок пилота «Феррари» Шарля Леклера инициатива перешла на сторону «Ред Булл».

«На самом деле «Феррари» оказалась быстрее в первой половине сезона (сезона-2022. – Прим. «Чемпионата»). Лишь стратегия и пилотажные ошибки Леклера сместили баланс в нашу пользу», – приводит слова Марко Speedweek.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам сезона-2022. Второе место в зачёте пилотов занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Серхио Перес, который также выступает за «Ред Булл».