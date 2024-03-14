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У первого электромобиля от Xiaomi появится третья версия

У первого электромобиля от Xiaomi появится третья версия
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Компания Xiaomi готовит новую модификацию своего электроседана SU7. Это следует из документов Министерства промышленности и информатизации Китая, обнаруженных изданием CnEvPost.

Журналисты выяснили, что Xiaomi подала заявку на регистрацию более тяжёлого заднеприводного автомобиля — он обладает массой в 2090 килограммов, в то время как уже представленный SU7 весит лишь 1980. Предполагается, что дополнительные 110 кг — это масса более ёмкой батареи, которая позволит увеличить запас хода.

Отметим, что Xiaomi SU7 в базовой заднеприводной комплектации способен проехать на одной зарядке 668 километров, в то время как у полноприводного SU7 Max запас хода составляет 800 километров.

Седан от Xiaomi был представлен в декабре прошлого года, однако его официальные продажи ещё не начались — их старт ожидается 28 марта.

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