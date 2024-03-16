«Многие не справились с этим». Серхио Перес — о давлении в «Ред Булл»

Проводящий свой четвёртый сезон в «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о высоких стандартах, которым нужно соответствовать, выступая в австрийской команде.

«Стоит помнить, что Формула-1 это вершина автоспорта и тут всегда есть давление. Нужно постоянно добиваться результата – в любых условиях, на всех гонках, и это нормально. Но в «Ред Булл» особая ситуация. Есть причина, по которой многие гонщики не выжили в этой системе, из-за постоянного давления, постоянной самоконцентрации. Не во всех командах есть такое. «Ред Булл» в этом плане особенная команда.

Что касается критики в интернете, то меня это не особо касается. Я немного постарше и рос без этих социальных сетей. Они могут быть очень токсичными, так что я не большой поклонник всего этого и стараюсь держаться от этого подальше. Моё дело – приезжать и делать свою работу как можно лучше, и это всё, что я могу сделать», — сказал Перес в подкасте Beyond The Grid.