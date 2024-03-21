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«Приятно слышать». Ферстаппен отреагировал на желание Вольфа видеть его в «Мерседесе»

«Приятно слышать». Ферстаппен отреагировал на желание Вольфа видеть его в «Мерседесе»
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее заявление руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, признавшегося, что он был бы рад видеть трёхкратного чемпиона мира в команде в качестве замены уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону.

«Это не имеет никакого влияния на то, что я буду делать. Но всегда приятно такое слышать. У нас с Тото были свои маленькие истории, но это нормально, когда две команды сражаются за чемпионство. Уважение при этом всегда сохранялось. Но для меня это ничего не поменяет», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Ранее появлялась информация, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл», рассчитанном до конца 2028 года, есть пункт о возможном расторжении, если «быков» покинет Хельмут Марко.

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