«Приятно слышать». Ферстаппен отреагировал на желание Вольфа видеть его в «Мерседесе»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее заявление руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, признавшегося, что он был бы рад видеть трёхкратного чемпиона мира в команде в качестве замены уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону.

«Это не имеет никакого влияния на то, что я буду делать. Но всегда приятно такое слышать. У нас с Тото были свои маленькие истории, но это нормально, когда две команды сражаются за чемпионство. Уважение при этом всегда сохранялось. Но для меня это ничего не поменяет», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Ранее появлялась информация, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл», рассчитанном до конца 2028 года, есть пункт о возможном расторжении, если «быков» покинет Хельмут Марко.