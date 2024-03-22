Норрис: «Феррари» и Леклер будут на поуле. Ну или Карлос

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказал мнение, что поул-позишен на Гран-при Австралии завоюет не Макс Ферстаппен, а кто-то из гонщиков «Феррари». Британец призвал не придавать значения тому, что на первой практике он показал лучшее время.

«Феррари» и Леклер будут на поуле. Ну или Карлос. Очевидно, что «Феррари» и «Ред Булл» намного впереди, даже «Астон Мартин» несколько впереди нас. Ощущения на первой практике не были отличными. Просто мы продемонстрировали больше темпа, чем остальные. Не думаю, что это что-то значило.

Нет какого-то места, в котором мы стабильно быстрее других, и мы теряем по чуть-чуть на каждом секторе. Возможно, чуть больше в узких извилистых поворотах, как на последнем секторе. Но, по сути, мы просто недостаточно быстры. Нет смысла смотреть на «Ред Булл» и «Феррари» — они слишком быстры. Но вот «Мерседес» и «Астон Мартин» являются более подходящими целями», — приводит слова Норриса RacingNews365.