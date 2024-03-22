Макс Ферстаппен рассказал, отработает ли он контракт с «Ред Булл» до конца

Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что планирует остаться в австрийской команде до конца текущего контракта, действие которого истекает в 2028 году.

«Конечно, останусь, у меня же есть контракт. Как я говорил ранее, я счастлив в команде, и, конечно, очень важно, чтобы мы постарались сохранить ключевых людей на длительный период времени, потому что это касается результатов команды.

Конечно, если у нас есть соглашение, то я должен быть здесь до конца. У нас отличная совместная история, и нужно довести её до конца. Эта история означает, что я был частью одной семьи и единой команды», — приводит слова Макса Ферстаппена в Мельбурне издание Planet F1.

Макс Ферстаппен считается одним из претендентов на место в «Мерседесе», освобождающееся после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».