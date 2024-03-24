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Фернандо Алонсо: я думал о своих проблемах, а не о машине позади

Фернандо Алонсо: я думал о своих проблемах, а не о машине позади
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал расследование против него, связанное с тем, что он якобы спровоцировал аварию пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Очевидно, что я в тот момент был сосредоточен на себе, а не на том, что происходит позади.

Последние 15 кругов у меня были проблемы с батареей, так что в конце гонки у меня определённо были проблемы, я не мог думать о машине позади.

Но, судя по всему, с ним всё в порядке. Сперва, когда я увидел его машину, очень запереживал», — приводит слова двукратного чемпиона Формулы-1 Sky Sports.

Алонсо занял по итогам Гран-при Австралии Формулы-1 шестое место. После гонки стюарды объявили, что расследуют обстоятельства аварии Джорджа Расселла на предпоследнем круге гонки, отметив, что британский пилот мог потерять контроль над машиной из-за действий испанского гонщика «Астон Мартин», который мог затормозить перед шестым поворотом раньше, чем обычно.

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