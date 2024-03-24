Карлос Сайнс — после победы в Мельбурне: я всё ещё безработный

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс после победы на Гран-при Австралии намекнул потенциальным работодателям, что он свободен на следующий год.

«Вы не представляете, как я горжусь этой победой. Вы знаете, каким тяжёлым для меня было начало года – непродление контракта, хорошие предсезонные тесты, подиум в первой гонке, я был готов бороться. Потом аппендицит. А потом неожиданно ты возвращаешься и сразу побеждаешь.

Контракт на 2025-й? Я всё ещё безработный на следующий год! Мне нужна хорошая машина, и я смогу добиваться результатов. Я доказал это в Сингапуре и сейчас здесь. Я счастлив. Сегодня я очень доволен машиной», — сказал испанец после гонки в интервью Мартину Брандлу.

Одним из вариантом для Сайнса на следующий год может стать «Мерседес». Также сегодня руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что они следят за Карлосом. Сайнс может перейти и в «Астон Мартин», если Фернандо Алонсо, например, перейдёт в «Мерседес».