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Раскрыта стоимость электромобиля Xiaomi. Он будет дешевле Tesla Model S

Раскрыта стоимость электромобиля Xiaomi. Он будет дешевле Tesla Model S
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Генеральный директор Xiaomi Group Лэй Цзюнь в посте на Weibo рассказал, что электромобиль компании SU7 будет стоить дешевле ¥ 500 тыс. Согласно текущему курсу, эта сумма эквивалентна $ 69 тыс., при этом цены на флагманскую модель Tesla — Model S — составляют от $ 75 тыс. «Цель в том, чтобы сделать Xiaomi SU7 самым приятным, управляемым и умным седаном дешевле ¥ 500 тыс.», — написал Лэй.

Официально расценки на электромобили линейки SU7 будут раскрыты 28 марта, однако технические характеристики машины уже утекли в Сеть. Машина от Xiaomi будет представлена в четырёх вариантах, и самый мощный из них — SU7 FE — получит более тысячи лошадиных сил мощности, сможет набирать 100 км/ч за 1,98 секунды и будет развивать 300 км/ч. В то же время в базовой версии SU7 обладает лишь 299 силами и развивает не более 210 км/ч.

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