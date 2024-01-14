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Японские тюнеры представили уникальный Lamborghini в агрессивном обвесе

Японские тюнеры представили уникальный Lamborghini в агрессивном обвесе
Lamborghini Countach от Liberty Walk
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Японское тюнинг-ателье Liberty Walk на открывшемся 12 января Токийском автосалоне представило свой новый проект — необычный Lamborghini Countach с широким кузовом и мощным задним антикрылом.

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Фото: Liberty Walk

Автомобиль получил более агрессивный облик, который включает в себя более широкий кузов, а также заниженную подвеску. Кроме того, машина получила новые колёсные диски и более широкие шины, а также выхлопную систему с четырьмя трубами. Также обращают на себя внимание мощный задний диффузор и массивное антикрыло.

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Фото: Liberty Walk

Отмечается, что в Liberty Walk не намерены создавать такие автомобили на продажу, однако покупателям будет доступен пакет компонентов для самостоятельного обновления Countach. Он включает в себя передний и задний бамперы, диффузоры, заднее антикрыло и другие элементы. Цена комплекта не сообщается.

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Lamborghini Countach от Liberty Walk

Фото: Liberty Walk

Отметим, что в ноябре на выставке SEMA Liberty Walk представила свою версию суперкара McLaren 720S в новом обвесе.

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