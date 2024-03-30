Лоран Мекис сказал, что следует сделать для повышения результатов Даниэля Риккардо

Руководитель «РБ» Лоран Мекис считает, что для повышения результативности пилота «РБ» Даниэля Риккардо команде следует предоставить ему более комфортный болид.

«Реальность такова, что нам нужно предоставить Даниэлю машину, которая будет более комфортной для него. У Юки есть машина, в которой ему очень комфортно во время заездов. В работе над этим аспектом нам нужно отталкиваться от того, что мы уже смогли сделать во время квалификации в Австралии.

Даниэль, безусловно, показал достойное выступление на Гран-при Австралии, поскольку был так же быстр, как и другие гонщики, которые смогли набрать очки. Ещё одним положительным моментом, который можно извлечь из этой гонки, является то, что Даниэль также показал отличное выступление, несмотря на то что стартовал сзади», — приводит слова Мекиса портал Motorsport.