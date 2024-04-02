Покинувший «Макларен» инженер вправе сразу же начать работу в другой команде

Покинувший «Макларен» спустя всего три месяца работы на посту технического директора по аэродинамике Дэвид Санчес имеет право немедленно начать сотрудничество со своим новым потенциальным работодателем. Об этом сообщает ВВС.

Об увольнении 44-летнего французского специалиста было объявлено сегодня, 2 апреля. Сообщается, что его должность в «Макларене» займёт Питер Продромоу, Нил Хоулди перейдёт на должность технического директора по инжинирингу, а Роб Маршалл будет главным конструктором британской команды.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла описал этот шаг как продолжение эволюции структуры технического департамента и рабочей модели команды.

Как сообщает ВВС, Санчес не обязан проводить так называемый «отпуск по садоводству» и сможет присоединиться к любой другой команде, как только это потребуется.

До прихода в «Макларен» Дэвид Санчес возглавлял отдел аэродинамики «Феррари»