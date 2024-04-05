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Ферстаппен высказался о возможном уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл»

Ферстаппен высказался о возможном уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о главе технического департамента команды Эдриане Ньюи. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть австрийский гоночный коллектив.

«Я надеюсь, что мы останемся вместе. Но вообще если кто-то хочет уйти, не всегда есть возможность этому помешать. Я не говорил с ним об этом и не знаю, что происходит. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался, а не переходил в другую команду. Потому что Эдриан, несомненно, привносит много знаний», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

«Ред Булл» сейчас занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 97 очков.

Напомним, не так давно издание FormulaPassion сообщало, что «Феррари» и «Астон Мартин» ведут упорную борьбу за возможность заключить контракт с Эдрианом.

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