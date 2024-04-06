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Названа дата премьеры беспилотного такси от Tesla

Названа дата премьеры беспилотного такси от Tesla
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Глава Tesla Илон Маск объявил о том, что компания представит роботакси 8 августа. Об этом Маск заявил в сообщении, опубликованном в собственном канале в социальной сети X (бывший Twitter).

Никаких подробностей грядущей новинки Маск не приводит, однако ранее, в апреле 2022 года, объявляя о начале работы над проектом, он называл его внешность футуристичной. Кроме того, в опубликованной в сентябре биографии Маска от Уолтера Исааксона есть эскиз двухместного автомобиля, похожего на Tesla Cybertruck обилием прямых линий и острых углов.

Отметим, что ещё раньше — 26 июня — должна пройти презентация роботакси от Rimac, создателей самого быстрого серийного электромобиля в мире. Кроме того, недавно беспилотный Hyundai Ioniq 5 сдал человеческий экзамен на права и получил водительское удостоверение.

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