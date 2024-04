Спорткары имени Лауды назовут в честь побед «Брэбэма» и «Макларена» в Ф-1 и Ле-Мане

Компания Gordon Murray Automotive объявила о том, что каждый экземпляр её трекового варианта спорткара T.50, посвящённого Ники Лауде, получит уникальное название в честь того или иного автоспортивного события, связанного с основателем марки — экс-инженером Формулы-1 Гордоном Марри.

GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

Так, один из GMA T.50s Niki Lauda получит название 1974 South Africa at Kyalami в честь победы Карлоса Ройтеманна на Brabham BT44 в Гран-при ЮАР 1974 года — это был первый успех машины, созданной Марри, в Формуле-1. В честь победы Лауды на Гран-при Швеции 1978 года один из автомобилей получит имя 1978 Sweden at Anderstorp. Кроме того, один из автомобилей будет называться 1995 France at La Sarthe в честь победы McLaren F1 в «24 часах Ле-Мана» 1995 года.

GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

Отметим, что стоимость GMA T.50s Niki Lauda составляет £ 3,1 млн (около $ 3,9 млн). Масса автомобиля составляет менее 900 килограммов, а под капотом у него атмосферный двигатель V12 мощностью 772 лошадиные силы. Кроме того, организаторы отмечают развитую аэродинамику автомобиля, которая способна генерировать 1200 килограммов прижимной силы. Публичный дебют автомобиля состоится в уикенд 13–14 апреля в рамках встречи членов клуба в Гудвуде.

GMA T.50s Niki Lauda Фото: Gordon Murray Automotive

Гордон Марри проработал в Формуле-1 больше 20 лет и создавал машины для «Брэбэма» и «Макларена». Автомобили Марри в общей сложности одержали более 30 побед в Формуле-1 и выиграли несколько чемпионатов. Он считается создателем знаменитого Brabham BT46B с вентилятором в задней части, а также легендарного McLaren MP4/4, который в сезоне-1988 выиграл 15 гонок из 16 и принёс Айртону Сенне его первое чемпионское звание. Правда, споры об авторстве MP4/4 идут до сих пор.