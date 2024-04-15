Tesla на неделю приостановила поставки Cybertruck из-за технической проблемы

Компания Tesla на неделю приостановила поставки электропикапов Cybertruck, сообщает издание CarBuzz. Предполагается, что причиной такому решению послужили проблемы с педалью акселератора, однако официально это не подтверждено.

Клиенты, чей заказ на автомобиль должен был быть доставлен в эти дни, получили уведомление, о том, что поставка машины откладывается. «Мы сообщим, когда сможем вернуть вас в расписание», — гласит текст, опубликованный одним из пользователей форума Клуба владельцев Cybertruck.

Отметим, что это уже не первые проблемы, с которыми столкнулись владельцы футуристичного электропикапа. Так, в январе выяснилось, что запас хода у Tesla Cybertruck меньше заявленного, а в феврале некоторые машины начали ржаветь, хотя сделаны из нержавеющей стали.