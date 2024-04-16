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Maserati представила самый быстрый электрический кабриолет

Maserati представила самый быстрый электрический кабриолет
Maserati GranCabrio Folgore
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Компания Maserati представила новый автомобиль — электрический GranCabrio Folgore. Новинка является электрическим продолжением линейки GranCabrio, частью которой также стала представленная в конце февраля Maserati GranCabrio Trofeo.

Maserati GranCabrio Folgore

Maserati GranCabrio Folgore

Фото: Maserati

Maserati GranCabrio Folgore с технической точки зрения во многом повторяет GranTurismo Folgore. У кабриолета три электромотора, два из которых располагаются на задней оси, в теории они способны генерировать свыше 1200 лошадиных сил, однако из-за ограничений батареи стандартная мощность новинки ограничена на уровне 760 л. с. При этом в пиковом режиме MaxBoost отдача силовой установки на время повышается до 830 сил.

Maserati GranCabrio Folgore

Maserati GranCabrio Folgore

Фото: Maserati

Скоростных характеристик новинки в Maserati не приводят, но в пресс-релизе компании отмечается, что GranCabrio Folgore — это первый полностью электрический кабриолет в премиум-сегменте, а также самый быстрый электрический кабриолет на рынке.

Maserati GranCabrio Folgore

Maserati GranCabrio Folgore

Фото: Maserati

Отметим, что Maserati GranTurismo Folgore разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 325 км/ч — оба показателя выше, чем у GranTurismo Modena и GranTurismo Trofeo.

В обозримом будущем Maserati планирует выпустить электрокроссовер Grecale Folgore, который завершит актуальную электрическую линейку марки. Кроме того, ожидается появление MC20 Folgore — электрической версии одного из главных спорткаров Maserati.

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