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В Tesla случайно рассекретили характеристики новой модели

В Tesla случайно рассекретили характеристики новой модели
Обновлённая Tesla Model 3 Performance
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Характеристики новой модели электромобиля Tesla — обновлённой Model 3 Performance, также известной как Model 3 Ludicrous, — обнаружены в коде официального сайта компании, сообщает издание InsideEVs.

Так, в скрытой части сайта появилась информация о том, что новинка — самый мощный автомобиль в линейке Model 3. Также указано, что мощность силовой установки превысит 500 лошадиных сил. Кроме того, в коде сайта страницы есть строчка о динамике разгона до 60 миль в час, но вместо количества секунд — прочерк.

Также отмечается, что нигде в коде страницы не упоминается наименование Ludicrous — ожидалось, что именно такую приставку получит новая машина. Таким образом, предполагается, что новинка будет называться Tesla Model 3 Performance.

Напомним, ранее благодаря одной из утечек выяснилось, что у новинки будет «Безумный» режим разгона. Дата презентации новинки не сообщается, но ожидается, что она произойдёт в этом году.

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