У обновлённой Tesla Model 3 появится «безумный» режим разгона

Согласно новым утечкам, обновлённый электромобиль Tesla Model 3, который в данный момент известен как Ludicrous, получит «безумный» режим разгона. Это следует из опубликованного видео, на котором можно заметить часть меню с настройками автомобиля, сообщает издание CarBuzz.

Так, в одном из разделов можно увидеть настройки параметров разгона автомобиля, и среди трёх доступных режимов в меню находятся «Спокойный» (Chill), «Спортивный» (Sport) и «Безумный» (Insane). Кроме того, отмечается, что в настройках указаны два режима работы активной подвески — «Стандартный» и «Спортивный».

Дата презентации Tesla Model 3 Ludicrous и другие подробности относительно новинки не сообщаются. Отметим, что в этом году в Tesla также намерены представить электромобиль Roadster — он будет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду и, по словам Илона Маска, лишится руля и вообще не будет похож на автомобиль.