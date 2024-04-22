Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев сравнил аварию Лэнса Стролла с ДТП в пробке

Егор Оруджев сравнил аварию Лэнса Стролла с ДТП в пробке
Аудио-версия:
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал инцидент с пилотом «Астон Мартин» канадцем Лэнсом Строллом в гонке Гран-при Китая.

Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Даниэля Риккардо из «РБ», сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение.

«Дэн правильно сказал, что Лэнс даже не смотрел вперёд. Он смотрел внутрь поворота, чтобы увидеть момент, когда машины спереди начнут ускоряться. Для Лэнса это столкновение — такая же неожиданность. Думаю, похожее можно испытать, когда стоишь в пробке, засмотрелся в телефон и приехал в человека спереди. Я бы за такое дал штрафные позиции на следующую гонку. Потому что Стролл фактически выбил Дэна из гонки», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Глава «Астон Мартин» вступился за Стролла после его аварии с Риккардо в Китае
Материалы по теме
Должна ли «Феррари» вмешаться в борьбу гонщиков и чего стоят оправдания Стролла? Разбор
Эксклюзив
Должна ли «Феррари» вмешаться в борьбу гонщиков и чего стоят оправдания Стролла? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android