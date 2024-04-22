Егор Оруджев сравнил аварию Лэнса Стролла с ДТП в пробке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал инцидент с пилотом «Астон Мартин» канадцем Лэнсом Строллом в гонке Гран-при Китая.

Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Даниэля Риккардо из «РБ», сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение.

«Дэн правильно сказал, что Лэнс даже не смотрел вперёд. Он смотрел внутрь поворота, чтобы увидеть момент, когда машины спереди начнут ускоряться. Для Лэнса это столкновение — такая же неожиданность. Думаю, похожее можно испытать, когда стоишь в пробке, засмотрелся в телефон и приехал в человека спереди. Я бы за такое дал штрафные позиции на следующую гонку. Потому что Стролл фактически выбил Дэна из гонки», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».