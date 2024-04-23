Президент ФИА бен Сулайем: я знаю, кто стоит за обвинениями в мой адрес

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что ему известно, кто стоит за обвинениями в его адрес, но не может назвать их имена.

«Я потрясён поддержкой членов ФИА. Люди должны понимать, что именно они выбрали меня на этот пост. Не СМИ или команды Формулы-1. Я уважаю их, но меня выбрали не для того, чтобы я переживал из-за их мнения обо мне.

Я бы предпочел, чтобы обвинения против меня остались просто обвинениями, но я был осуждён судом общественного мнения. Мне нечего скрывать. У них не хватило смелости обратиться прямо ко мне. Я могу прямо посмотреть в глаза и сказать, что не нарушаю правил.

Я знаю, кто за всем этим стоит, но не могу сказать.

Скандал в «Ред Булл»? Я переживаю за все стороны в этом вопросе. Но мы не вовлечены в это дело и не можем подливать масла в огонь», — приводит слова бен Сулайема информационное агентство AFP.