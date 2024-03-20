Дурацкая битва за подиум и обидное прощание Лауды. История первого Гран-при Австралии

В ближайшие выходные Формула-1 в очередной раз нагрянет с официальным визитом в Австралию. За несколько десятилетий этап на Зелёном континенте успел стать настоящей классикой «Королевских гонок», а началась история взаимоотношений Австралии и Формулы-1 в далёком 1985 году. Вспомним историю первой — и сразу яркой! — гонки Ф-1 на Зелёном континенте.

Гран-при Австралии скоро исполнится 100 лет, но частью Формулы-1 он стал относительно недавно

Вообще, самый первый Гран-при Австралии прошёл задолго до появления чемпионата под названием Формула-1 – аж в 1928 году. Естественно, это соревнование не имело никакого отношения к международному автоспорту, представляя собой местечковую забаву. Первые восемь лет Гран-при Австралии проходил на расположенной на острове Филиппа (140 километров южнее Мельбурна) трассе «Филипп-Айленд».

Впоследствии австралийский Гран-при достаточно часто менял прописку, переезжая с одного автодрома на другой. Что интересно, в 1953-м главное гоночное событие континента добралось до «Альберт-Парка» – той самой локации, где ныне проходят гонки Формулы-1. Конфигурация трека в 1950-х, конечно же, отличалась от современной трассы, но всё же гонялись легенды прошлого вокруг всё того же озера, что и сейчас. Кстати, одну из двух гонок, прошедших на первоначальной версии трассы, выиграл легендарный Стирлинг Мосс.

Гран-при Австралии 1971 года Фото: Fairfax Media via Getty Images

Со временем на проходивший в рамках местных гоночных чемпионатов Гран-при Австралии стали наведываться звёзды Формулы-1. Пик популярности австралийского Гран-при среди пилотов Формулы-1 пришёлся на 1960-е. Затем Гран-при Австралии снова превратился в гонку регионального значения, однако уже в начале следующего десятилетия представители «Королевских гонок» снова потянулись в Страну кенгуру.

Примерно в то же время начали ходить разговоры о включении Гран-при Австралии в календарь сезона Формулы-1. В 1982 году дошло до того, что этап в пригороде Мельбурна (не «Альберт-Парк») был выбран в качестве резервного Гран-при на случай отмены одного из официально утверждённых этапов. В тот раз «Королева автоспорта» до Австралии так и не добралась, но уже через три года – в 1985-м – этап на городской трассе в Аделаиде был официально включён в календарь сезона Формулы-1. Так начиналась история.

Пилотам сразу же понравилась трасса в Аделаиде

В 1985-м Гран-при Австралии выпала честь закрывать сезон Формулы-1. К новому этапу в Аделаиде гонщики и команды поначалу относились насторожённо. В 1980-е «Королева автоспорта» активно знакомилась с новыми городскими трассами, каждая из которых была в разной степени ужасной. Впрочем, опасения участников не подтвердились: трек в Аделаиде не был похож на неудачные автодромы в Лас-Вегасе, Детройте и Далласе. Австралийская трасса была достаточно просторной и скоростной, а также, что немаловажно, представляла собой относительно интересный с точки зрения конфигурации трек: никаких бесконечных связок 90-градусных поворотов, коими грешили американские городские автодромы.

Приехав в Аделаиду, пилоты сразу же влюбились в новую трассу. В австралийском Гран-при гонщикам нравилось всё – от контрастирующей с бетонными джунглями Америки красочной фауны (часть конфигурации проходила по парковой зоне) до гладкого дорожного покрытия, серьёзно выделявшегося на фоне других городских автодромов. Оценил трассу в Аделаиде и Берни Экклстоун, который с досадой заявил, что австралийские промоутеры усложнили жизнь своим коллегам, подняв стандарт организации Гран-при.

Что же до спортивной составляющей этапа в Австралии, то гонка в Аделаиде не несла собой большого турнирного значения. За два этапа до финала сезона Ален Прост гарантировал себе титул, тем самым закрыв все вопросы о победителе чемпионата. Впрочем, совсем уж лишённым какой-либо интриги Гран-при Австралии тоже нельзя было назвать. Оставался незакрытым вопрос об обладателе Кубка конструкторов: «Феррари» отставала от «Макларена» на 10 очков (за один этап можно было отыграть 15 баллов). Также отдельной строкой стоит выделить главного хедлайнера того гоночного уикенда: великий чемпион Ники Лауда проводил в Аделаиде свою последнюю гонку в Формуле-1.

Прощальный гоночный уикенд начался для Лауды, мягко говоря, не очень здорово: лишь 16-й результат в квалификации – лидеру сессии Айртону Сенне австриец уступил четыре секунды. Следом за гонщиком «Лотуса» расположился Найджел Мэнселл, третье время показал напарник британца по «Уильямсу» Кеке Росберг, новоявленный чемпион Ален Прост завершил квалификацию четвёртым.

Сенна и Лауда сразились за победу, но оба проиграли

Старт первого в формульной истории Гран-при Австралии выдался что надо: Сенна замешкался на первых метрах дистанции, чем сразу же воспользовался Мэнселл. Ещё по ходу первого круга Айртон попробовал вернуть утраченное лидерство, попытавшись протиснуться мимо пилота «Уильямса» по внутренней траектории – дошло до контакта. Болид Мэнселла получил критические повреждения (сход с дистанции), а вот Сенне удалось продолжить гонку: неудачная попытка обгона стоила бразильцу всего лишь одной позиции – новым лидером стал Кеке Росберг.

Примерно до середины дистанции гонка протекала в спокойном русле. Нарушил равновесие разве что сход Алена Проста по причине сгоревшего мотора, который подарил некие надежды «Феррари» на победу в командном зачёте (спойлер: Кубок конструкторов останется за «Маклареном»).

Но всё же по-настоящему полыхнуло ближе к экватору гонки. Сенна со временем нагнал страдавшего от повышенного износа резины Росберга: бразилец уже было пошёл на обгон, как вдруг лидер гонки резко свернул в боксы – вновь дошло до контакта. В результате небольшого столкновения Айртон лишился фрагментов переднего антикрыла.

На следующем круге Сенна намеревался свернуть в боксы для замены спойлера, но из-за нехватки прижимной силы не смог вписаться в поворот. Попылив по траве, бразилец потерял уйму времени, а также окончательно доломал переднее антикрыло. На повреждённом болиде Сенна проигрывал настолько много, что спустя всего лишь два круга его догнал успевший переобуться Росберг.

Айртон Сенна в 1985 году Фото: Mike King/Getty Images

В конце концов бразилец всё же добрался до боксов. На трассу он вернулся на третьей позиции – позади Ники Лауды. Впрочем, достаточно быстро Сенна вернул себе второе место благодаря разнице в форме шин. А ещё через пару кругов Айртон и вовсе вышел в лидеры: Росберг снова свернул в боксы. Впрочем, пилот «Лотуса» недолго возглавлял пелотон: через три круга Сенну опередил Лауда. Для австрийского чемпиона победа в прощальной гонке могла стать красивой точкой в выдающейся карьере, но, к сожалению, выиграть в тот день ему было не суждено: пролидировав всего один круг, Лауда завершил заезд в стене из-за отказа тормозов.

Сенна снова вышел на первое место — казалось бы, путь к победе для него открыт, но бразильца снова постигла неудача, на этот раз уже критичная. На «Лотусе» Айртона вышел из строя двигатель – сход с дистанции. Иных конкурентов в тот день у Росберга не было, поэтому финн спокойно перешёл в энергосберегающий режим. В конечном итоге Кеке без приключений закончил гонку, одержав пятую (и последнюю) победу в Формуле-1 и красиво попрощавшись с «Уильямсом». Вторым финишировал стартовавший 20-м пилот «Лижье» Жак Лаффит, тройку призёров замкнул его напарник Филипп Стрейфф.

Жак Лаффитт в сезоне-1985 Фото: Mike King/Getty Images

Пожалуй, именно «Лижье» можно было назвать главным триумфатором в тот день. Дела у команды в сезоне-1985 шли не очень, поэтому двойной подиум стал для французского коллектива колоссальным успехом. Причём, что интересно, команда едва не лишилась потенциального триумфа на последнем круге гонки: пытаясь выйти на второе место, Стрейфф въехал в заднюю часть болида напарника. Машина Лаффита не пострадала, а вот зачинщик аварии повредил тяги подвески. Французам повезло, что инцидент произошёл на последнем круге – Филипп фактически на трёх колёсах дотянул до финиша. Впрочем, несмотря на позитивный исход, босс команды Ги Лижье пришёл в ярость от действий своего пилота. Есть версия, что именно из-за этого инцидента Стрейффу не был предложен контракт на следующий сезон.

Дебютный Гран-при в Аделаиде однозначно порадовал зрителей. Впрочем, эта гонка была далеко не самой яркой и драматичной из тех, что принимала австралийская городская трасса…