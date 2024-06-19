Серхио Перес ответил, чем «Ред Булл» отличается от любой другой команды Формулы-1

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о сложностях выступления в австрийской команде. По словам Серхио, на «Ред Булл» постоянно оказывается большое давление, что создаёт трудности для пилотов.

«Думаю, вы и сами видели на примере других пилотов, которые побывали здесь, насколько это сложно. В этом отношении «Ред Булл» отличается от любой другой команды. Психологически это отнимает все силы, и приходится быть очень сильным морально, чтобы справиться с давлением, которое всегда направлено на эту команду. Но я нахожу это замечательным. Для меня это вызов. Каждый день – новый вызов, за счёт которого просто продолжаешь учиться, продолжаешь расти. Я хочу сделать всё возможное для этой команды», — приводит слова Переса Racer.

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