«Он уже знает». Монтойя назвал пилота Ф-1, который потеряет место после этого сезона

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выразил уверенность, что американский гонщик Логан Сарджент покинет «Уильямс».

«Он уже знает, что больше не останется в команде. Хотя официально этого ему ещё не говорили. На его месте я бы сначала поговорил с другими командами, чтобы узнать, есть ли интерес с их стороны. При этом я бы также начал рассматривать IndyCar, WEC и другие варианты на следующий год. У него были тяжёлые времена. Однако если посмотреть на его выступления в Формуле-3 и Формуле-2, то там он был очень хорош. Всё это печально. Можно спросить Албона, и он скажет, что Сарджент очень быстр. Однако он совершает много глупых ошибок», — приводит слова Монтойи PlanetF1 со ссылкой на W Radio Colombia.

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