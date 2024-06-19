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Монтойя предположил, с какой командой Сайнс заключит контракт после ухода из «Феррари»

Монтойя предположил, с какой командой Сайнс заключит контракт после ухода из «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем испанского гонщика Карлоса Сайнса в «Королевских гонках». Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Пока неизвестно, где испанец продолжит карьеру.

«Скорее всего, Карлос окажется в «Уильямсе». На данный момент это лучший вариант, чем «Ауди». Их организация испытала трудности в последние годы, но они прошли реконструкцию и движутся наверх. Они будут совершенствоваться и станут намного лучшей командой. Они будут становиться лучше с каждым годом», — приводит слова Монтойи PlanetF1 со ссылкой на W Radio Colombia.

Ранее Монтойя назвал пилота Формулы-1, который потеряет место после этого сезона.

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