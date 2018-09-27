Впереди паровоза. Кто станет MVP Единой лиги ВТБ?

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 5 октября. Клубы наконец собрали полные составы после осеннего окна на матчи национальных сборных и в спаррингах оттачивают то, что было придумано тренерскими штабами за лето.

В наступающем сезоне мы не увидим «Финала четырёх» — на ежегодном совете Лиги отказались от этого формата. А ведь прошлой осенью многие болельщики жаждали свержения ЦСКА с трона, предрекая им поражение в заключительных играх. Но ЦСКА после двух майских осечек в Белграде на «Финале четырёх» Евролиги смог найти физические и моральные силы для победы во внутреннем чемпионате. Царь остался, «заговор» провалился.

Возвращение к прежнему формату, с одной стороны, снижает вероятность «осечек» фаворитов. Всё-таки обыграть ЦСКА или «Химки» в серии сложно. Однако, такие примеры мы все прекрасно помним. Поблагодарить за это нужно «золушку» в образе «Нижнего Новгорода». С другой стороны, победа в серии куда более справедливая со спортивной точки зрения. В таком формате случайность минимизирована.

Но, оглядываясь на прошлый сезон, не стоит забывать и про интересную гонку за звание лучшего игрока сезона. Да, конечно, баскетбол командная игра, но в ней есть место индивидуальности. Порой один человек может решить исход матча. А может стать движущей силой на весь сезон.

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Главной интригой в заключительной части прошлогодней «регулярки» стало соперничество Алексея Шведа и Нандо де Коло за звание MVP сезона. Россиянин выдал убийственную статистику, набирая в среднем 22,3 очка за игру, реализовывая (только вдумайтесь!) чуть меньше 60% бросков со средней дистанции.

Но приз достался армейскому французу, чьи снайперские рекорды были чуть скромнее — 17 очков в среднем за игру. Зато 60% со средней дистанции и 50% издали также сильно поражали воображение. Итоговое первое место красно-синих в таблице по итогам регулярного чемпионата автоматически отдавало предпочтение игроку ЦСКА.

Нандо Де Коло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что же будет в сезоне-2018/19? Конечно, разговоры о потенциальных кандидатах на звание MVP сезона, когда не было сыграно ни одного матча, сродни гаданию на кофейной гуще. Но предположения построить никто не запрещает. Предупреждаем сразу, в нашем списке потенциальных обладателей награды самому ценному игроку наступающего сезона всего один новичок лиги. Зато какой!

С него и начнём. Брэндон Дженнингс — трансферная победа «Зенита» летом. Подписание американского защитника, который не так давно считался полноценной звездой в НБА, главная новость межсезонья в нашем чемпионате. Скептики напоминают о тяжелой травме ахилла, которая никогда не проходит полностью и сильно влияет на спортсмена. Оптимисты же видят в скоростном защитнике идеальное усиление для сине-бело-голубых, чей быстрый баскетбол хорошо сочетается с концепцией действий на паркете экс-игрока «Милуоки» и «Детройта». Если все оптимистичные прогнозы сбудутся, то Дженнингсу вполне по силам побороться за звание лучшего игрока уже в своём дебютном сезоне в России.

Трансформация «Зенита», или Как скоро Дженнингс узнает Шведа? В Петербурге второй год подряд меняется руководство и почти половина состава. Но на этот раз клуб начал удивлять всех уже летом.

Нандо де Коло. Действующий обладатель звания лучшего игрока сезона в Единой лиге ВТБ остаётся лидером ЦСКА и пребывает в отличной форме. В единственной игре до отъезда в сборную против «Востока-65» француз только в первой половине реализовал все четыре дальних броска и несколько проходов, обеспечив армейцам солидный отрыв от новичка Суперлиги. Его главный козырь — стабильность. Де Коло — не игрок момента. Он методично делает то, что умеет лучше всего. Важно, что модель игры Димитриса Итудиса строится вокруг него, а сила всего клуба помогает его лучшему игроку в борьбе за индивидуальные награды.

Серхио Родригес. Прошлый сезон испанский защитник ЦСКА провёл с переменным успехом. Бывали матчи, когда Эль Чачо в одиночку разрывал соперника, уничтожая своим снайперским талантом. Но заключительные матчи Евролиги вскрыли и слабые стороны бородача. Стоит отдать должное самообладанию защитника сборной Испании, который после провала в Белграде смог выдать отменную концовку во внутреннем чемпионате. Его приз лучшему игроку «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ более чем справедлив, а 18 очков + 6,5 передачи и 2,5 перехвата в среднем за игру при реализации средних бросков в 90% не дают вариантов усомниться в его возможностях стать лучшим по итогам наступающего сезона.

Алексей Швед. Разве здесь нужны какие-то дополнительные пояснения? Самый ценный игрок сезона-2016/17 и главный снайпер всех европейских турниров прошлого баскетбольного года. Его игра завораживает и никого не оставляет равнодушным. Одни его боготворят, другие почти ненавидят. Но факт остаётся фактом — Алексей Швед самый яркий российский баскетболист за последнее десятилетие. Он остался в «Химках», а клуб продолжил строить состав вокруг главной звезды.

Дмитрий Кулагин. Лучший игрок по игре в обороне по версии Единой лиги ВТБ. До декабря прошлого года защитник не имел контракта и бился за Россию с максимальным риском получить травму (и получил, кстати) на чемпионате Европы без гарантированного дохода на будущий сезон. Многие отмечают, что Кулагин-старший ментально вышел на новый уровень, а его снайперские подвиги в заключительных матчах Еврокубка лишь подтверждают это. Новый капитан краснодарского «Локомотива» не фаворит в гонке за звание главной индивидуальной награды Единой лиги ВТБ, но при удачном стечении обстоятельств, ему вполне по силам быть в числе тех, среди кого она будет разыграна.

Джамар Смит. Летом УНИКС покинул основной разыгрывающий Хоакин Колом. Собственно, именно из-за наличия испанца Смит выходил со скамейки, получив при этом в прошлом сезоне награду лучшему шестому игроку. 14 очков для запасного в среднем за матч — серьёзные цифры. И это при том, что наличие Колома автоматически лишало американца права на спонтанные дальние броски, которые являются одним из козырей защитника. Теперь Колома в составе нет и, возможно, роль первой скрипки будет отдана именно Смиту.

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