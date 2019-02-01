Топ или флоп? «Пэйсерс» — теневой фаворит Восточной конференции

На дворе январь, в НБА середина регулярного сезона, «Голден Стэйт» — лидер Западной конференции, а Харден и Яннис ведут гонку за звание MVP. Казалось бы, всё идёт по плану. Только вот Нэйт Макмиллан собирается добавить в список «обыденных вещей» в НБА ещё один пункт: «Индиана» стабильно прогрессирует в защите и стремится войти в число лидеров Восточной конференции. Удастся ли тренеру это сделать или команда достигла своего максимума, занимая третью строчку турнирной таблицы на Востоке после 49 игр, и далее последует только регресс?



Травма Оладипо, который пропустит остаток сезона, может оказаться настоящим испытанием для подопечных Нэйта Макмиллана. Давайте разберём успех команды из Индианаполиса и попробуем предугадать дальнейшее развитие событий для организации в нынешнем сезоне.

Сильные стороны «Индианы»: тренер

Ещё свежа в памяти финальная серия 2004 года между командой без суперзвёзд «Детройтом» и «Лейкерс», ведомыми Шаком и Коби. Как вы помните, в той серии победу одержал явный аутсайдер. Что роднит ту команду с начала/середины «нулевых» и нынешнюю «Индиану»?



Прежде всего – защита. В команде нет ни единого «Мистера замка» (как Уоллес в «Пистонс»), но есть человек, дважды входивший во вторую защитную пятёрку по итогам сезона и становившийся лидером по перехватам в регулярке — тренер Нэйт МакМиллан.

Заслугу тренера в успехе «Пэйсерс» тяжело переоценить. Тем более, если вспомнить довольно отрицательные мнения в 2016 году о назначении Макмиллана, мол, тренер из прошлого, не умеющий атаковать, неспособный поставить баскетбол настоящего. Хороший ассистент, в том числе в сборной США, но как он проявит себя в роли главного? Да и после длительного перерыва (в 2012 был уволен с «Портленда» и как раз до 2016 работал ассистентом).



Что стоит отметить в этой «Индиане»? Команда сейчас находится на третьем месте по перехватам в НБА с показателем в 9,1 в среднем за игру. Каждый в составе команды нацелен на перехват мяча, при этом сохраняя позицию в защите. Также у «Пэйсерс» можно отметить и такой элемент игры, как контр-прессинг (что-то вроде игры футбольного «Ливерпуля» при потере мяча). Теряя мяч, один-два игрока накрывают оппонента, сближаясь с ним и выставляя руки вверх. Тем самым, мешают максимально оперативно разыграть быстрый отрыв и стимулируют потерю. Чувствуется рука тренера, становившегося лидером по перехватам.



Даррэн Коллисон, во время флэш-интервью в перерыве матча с «Шарлотт» называл именно командную защиту главным залогом их успеха.

Постоянный прогресс в показателях — главная характеристика «Пэйсерс»

Давайте отследим динамику развития команды при Макмиллане с момента его вступления в должность, чтобы оценить, на что она способна в этом чемпионате.



Сезон-2016/17 команда завершила на седьмом месте в конференции, добыв всего на одну победу больше, чем девятый «Майами». На что стоит обратить внимание: движение мяча и результативные передачи, потери, подборы (на чужом щите), очки за игру, процент дальних попаданий. В том сезоне «Индиана» была на 15 месте по ассистам (22,5 за матч). По потерям — тоже в середине таблицы (16 место и 13,8 потери). Невысокий темп игры отобразился на подборах — 42 за игру и 26 место среди 30 команд. Девять подборов в нападении в среднем дали возможность команде финишировать на 23 месте по данному показателю. По очкам за игру (105) «Индиана» также находилась в середине рейтинга, что характеризовало ту команду в целом как середняка лиги, борющегося за выход в плей-офф. Кстати, как раз в плей-офф команда подтвердил свой статус, проиграв «Кливленду» в четырёх матчах первого раунда. А вот процент дальних попаданий 37,6% (пятое место в НБА), показал, за счет чего команда может побеждать в обозримом будущем.

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Сезон-2017/18 ознаменовался трэйдом Пола Джорджа на Домантаса Сабониса и Виктора Оладипо. Результат: пятое место на Востоке при 48 победах. Детальнее: 22 ассиста (23 место), 13,3 потери (пятое место), по подборам было стабильно, но в нападении отскоки стали чаще прилетать в руки баскетболистов из Индианаполиса — 42,3 в общем и 9,6 в нападении. 105,6 очка за игру опять же показывают положительную динамику. Постепенную, но положительную.



Также стоит учесть, что часть сезона команда наигрывала новоприбывших игроков. И как наигрывала! Оладипо стал первой звездой команды (23,1 очка за игру), Тёрнер вышел на новый уровень (13,7 очка, 6,2 подбора, 1,7 блокшота за игру). Кстати, несмотря на общий прогресс команды, процент дальних немного просел, что и неудивительно после ухода Пола Джорджа в «Оклахому», — 36,9% в среднем за матч. А в плей-офф опять был «Кливленд». Счет 3-4, и Леброну было очень непросто пройти во второй раунд.

В нынешнем сезоне у «Пэйсерс» уже 32 выигранных матча. По ассистам команда шестая (25,9), по потерям 13-я (14,2), что вполне оправдано увеличением количества результативных передач. По подборам команда тоже подтянулась — 43,8 (9,5 в атаке). Важно отметить существенный рост по набранным очкам (109), а процент дальних опять вернулся на элитный уровень — 37,4% и пятое место в лиге.



То есть, после сезона, в котором «Индиана» едва не обыграла Леброна в плей-офф, команда Макмиллана стала ещё сильнее и эффективнее. И не только в защите, но и особенно в атаке.



Да, вылетел лидер — Оладипо. Это, естественно, отразится на результате, и его 19 очков в среднем за игру совершенно точно будет не хватать. Но вспомните прошлогодний «Бостон», в котором к финалу конференции выпали вообще все звёзды. Тем не менее, победитель Востока еле отскочил в семи матчах. «Индиана» сейчас очень напоминает те «Селтикс»: по части командной игры, ровного состава, взаимозаменяемости, тренерской мысли и защите (по поводу нападения Макмиллан, конечно, уступает гению по созданию атакующих комбинаций Брэду Стивенсу).

Как «Индиана» играет в этом сезоне

Есть один хороший рецепт успеха: обыгрывай аутсайдеров и себе равных по силе команд и бодайся с лидерами. Для выхода в плей-офф этого достаточно. А как же «Пэйсерс» играют с лидерами? Ведь наверняка аппетит приходит во время еды, и команда хочет не только играть в «постсезонке», но и выигрывать — тем более, что Леброн уже играет на Западе.



Оглядываясь на прошедшие игры с сильными командами, следует отметить такие результаты: «Индиана» уже отыграла свои дуэли с «Хьюстоном» и проиграла их обе. Причём во втором матче пропустила 115 очков, хотя в среднем по сезону команда пропускает 103,1 очка за игру. Можно выделить дуэль с «Сан-Антонио»: первую игру «Пэйсерс» выиграли, а во втором матче были биты, пропустив 111 очков. Из главных оппонентов по конференции смотрим на матчи с «Филадельфией» — из трёх игр «Сиксерс» выиграли две. Последняя на данный момент, их встреча завершилась со счетом 120:96 в пользу команды Бретта Брауна. «Торонто» тоже смотрится предпочтительнее. К тому же, проиграв канадцам, «Индиана» пропустила 121 очко. А «Милуоки» и «Бостон», хоть и обменялись по одной победе с «Индианой», но сейчас являются самыми основными соперниками дружины Макмиллана. Если «Пэйсерс» преодолеют первый раунд игр на вылет.



Впереди ещё достаточно интересных матчей — с «Голден Стейт», «Денвером», «Милуоки» и «Бостоном». Вполне вероятно, команда просядет в плане процента побед. Но уже сейчас можно сказать, что «Индиана» способна дать бой лидерам чемпионата. Правда, при условии постоянной концентрации в защите.

Защита — залог успеха команды

Фрэнк Фогель — известный эксперт по защите. Его увольнение выглядело как нелогичное. Как теперь защищается команда? Рассмотри это на примере матча с «Шарлотт». Впечатлила постоянная нацеленность игроков на перехват мяча (чувствуется работа Нэйта Макмиллана — лучшего по перехватам в 1994 году). Баскетболисты постоянно следят за движением атаки и в любой момент готовы выбросить руку, прервав полёт мяча, даже отходя в защиту при потере мяча или безуспешной атаке кольца оппонента. При возможности прессинг начинают ещё на половине поля «Шарлотт», не давая перейти оппоненту в быструю атаку.

Складывается впечатление, что «Индиана» начинает думать о защите уже тогда, когда их нападение переходит в завершительную фазу. Поэтому каждый раз после броска по кольцу «Шарлотт» как минимум один игрок «Пэйсерс» вёл борьбу за подбор в нападении. Неудивительно, что в этом компоненте команда демонстрирует постоянный прогресс и часто выигрывает эту борьбу. Под конец матча таких подборов у «Индианы» насчиталось 12 штук. Внушительно.



Но ещё внушительнее оказался настрой команды. Баскетболисты были заряжены на борьбу и, даже находясь в двух метрах от бросающего оппонента, игроки Макмиллана всегда выходили на него с поднятой рукой, максимально, как могли, усложняя броски по своему кольцу. Весомый вклад в победу внесла очень плотная защита, поставленная тренером. Тот же Тёрнер раздал соперникам семь блокшотов.

А знаете, что ещё показательно? В игре с «Индианой» 19 января Лука Дончич набрал лишь восемь очков (3/9 с ближней и средней дистанций и 0/5 из-за дуги).

Какой может быть потолок у этой команды?

В сегодняшней НБА потолок команды определяет грамотное построение нападения, глубина состава и снайперы. Конечно, при условии уже налаженной защиты. Каждую свою атаку «Пэйсерс» совершают максимально грамотно, пытаясь найти открытого партнёра по команде или же создать себе открытый бросок самостоятельно — за счёт заслонов, «двоечек», активных перемещений и открываний на дуге.

В игре с «Шарлотт» создалось впечатление некоей академичности в действиях команды. Единственным баскетболистом, который мог играть непредсказуемо на постоянной основе, был Оладипо. Он и в проход шёл, и бросал с восьми метров, и пасовал довольно экстраординарно.



В остальном можно выделить три зоны атаки «Индианы»: под кольцом, дальние двухочковые броски (чаще всего открытые и оправданные) и скидки на дугу. Со скамейкой запасных у команды всё в порядке: Сабонис и Эванс добавляют в общий зачёт динамику, подборы и очки, когда лидеры садятся отдохнуть.



Теперь на плечи Кори Джозефа и Тайрика Эванса (сделал результат в третьей четверти игры с «Шарлотт», набрав 11 очков) ляжет дополнительная ответственность — им нужно будет полноценно заменить лидера команды. Справятся? В игре с «Торонто», пусть и без Кавая, но справились. Тем более, что Тайрик уже второй сезон к ряду играет на приличном уровне, и увеличение роли и времени (20,5 минуты на паркете за матч) для некогда очень перспективного баскетболиста (четвёртый пик на драфте 2009 года) может стать дополнительным стимулом в достижении общекомандного результата.

Команда, очевидно, тренерская: сильна в защите (первая по пропущенным очкам), обладает концентрацией, умело варьирует темп игры, способна бросать — каждый баскетболист в стартовой пятёрке несет стабильную угрозу с трёхочковой дистанции. И нельзя сказать, что «Пэйсерс» медленные. В той же игре с «Шарлотт» команда умело выбегала в быстрые отрывы, когда нужно, неслась вперёд на вполне высокой скорости. Важно отметить, что «Индиана» стала сыграннее, быстрее и точнее с дистанции, даже по сравнению с прошлогодним семиматчевым противостоянием с Леброном и «Кавс».



Вероятно, «Индиана Пэйсерс» хотела бы, чтобы её недооценивали сильные оппоненты. И именно травма Оладипо может им в этом помочь. Следует быть реалистами, всё-таки травмирован лидер. Команде Нэйта Макмиллана будет уже не так просто идти по дистанции регулярного чемпионата.



Но в плей-офф баскетболисты «Пэйсерс» способны затащить (прежде всего, в защите) одну-две серии. Да и условная «Филадельфия» может дрогнуть психологически. Вполне вероятно, что для привлечения в состав одной-двух звёзд в межсезонье «иноходцам» нужно будет дойти до финала Восточной конференции. Впрочем, почему бы и нет?