Четыре топ-команды из России сыграют друг с другом в один день

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Первое воскресенье февраля — топовый баскетбольный день для Единой лиги ВТБ. В Москве и Санкт-Петербурге поочерёдно сыграют ЦСКА с «Локомотивом» и «Зенит» с «Химками».

Матч в Москве, наверное, более предсказуем в части итогового результата. Армейцы набрали очень приличный ход после небольшой пробуксовки, когда случились поражения от «Маккаби» и «Зенита». Матч против «Локо» станет для ЦСКА третьим за пять дней, но это не должно тревожить фанатов московского клуба. Оба поединка против «Зелены Гуры» и «Будучности» были сыграны дома и завершились более чем убедительными победами красно-синих.

ЦСКА — европейский Ланнистер. Долги «Будучности» выплачены За поражение в первом круге черногорцы получили «тридцатку» в Москве.

Димитрис Итудис заглянул в свою колоду и предоставил игровое время каждому — в последнем мачте Евролиги все из 12 заявленных баскетболистов действующего чемпиона Единой лиги отметились набранными очками. Нерешённым для греческого коуча остался лишь вопрос с Кори Хиггинсом, восстанавливающийся от травмы голеностопа. Американский разыгрывающий пропустил несколько матчей, и его участие во встрече с краснодарцами под вопросом. Кто точно не сыграет 3 февраля, так это Михаил Кулагин. Защитник ЦСКА был прооперирован из-за травмы и только начинает длительное восстановление.



«Локомотив-Кубань» в гостях попробует показать, что работа над ошибками была проделана. Красно-зелёные проиграли ЦСКА дома по всем статьям, а потому вторая встреча должна стать для Владимира Йовановича своеобразным тестом и проверкой. С ноябрьской игры состав гостей изменился: команду покинул американский защитник Айзея Уайтхед. Правда, в первой игре экс-игрок «Бруклина» помог своему клубу не сильно — всего три очка за пять минут игрового времени.

Для капитана «Локо» Виталия Фридзона игра в УСК ЦСКА станет особенной. Защитник провёл в армейском клубе последние пять сезонов и только прошлым летом подписал контракт с краснодарцами. Так что это будет его первое появление на некогда домашней арене в форме «Локомотива».

«Зенит» — «Химки»

Куда менее предсказуемо будут обстоять дела в Питере, где «Зенит» примет «Химки». С одной стороны, гости только что выиграли тяжёлый и важный матч против «Жальгириса» в Евролиге и находятся на эмоциональном подъёме после прихода Римаса Куртинайтиса на место Георгиоса Барцокаса.

С другой, дома «Зенит» опасен для абсолютно каждой команды. И это прочувствовали на себе игроки ЦСКА, потерпевшие в Петербурге первое и единственное поражение в нынешнем регулярном чемпионате. Жоан Плаза, кажется, разобрался с составом, стабилизировал ситуацию во внутреннем чемпионате, но травма Сергея Карасёва и последующие поражения в Еврокубке от «Андорры» и УНИКСа перечеркнули шансы на продолжение участия в европейском турнире.



«Химки» вынуждены прибегать к услугам проверенных бойцов. Куртинайтис делает ставку на Моню и Вяльцева, которые соскучились по баскетболу и помогают новому-старому тренеру войти в непростой ритм Единой лиги ВТБ и Евролиги.



Жёлто-синие уже привыкли к отсутствию Алексея Шведа, восстанавливающего после перелома мизинца. Но если Швед вернётся совсем скоро, то другой ключевой игрок, форвард Энтони Гилл, пропустит остаток сезона из-за повреждения спины. И это, конечно, серьёзная потеря для подмосковного клуба.