НБА. Гид по обменам в Западной конференции

Накануне мы подвели итоги периода обменов для коллективов Восточной конференции, а теперь поговорим о западных франшизах. Речь пойдёт о сделках, совершённых с вечера 31 января.

«Голден СтэйтУорриорз»

Оценка: 3

Руководство «Уорриорз» не слишком любит совершать обмены, поэтому ожидать от главного фаворита сезона каких-либо действий не стоило. «Голден Стэйт» уверенно движется к завоеванию третьего чемпионского титула кряду, а найти за копейки ветеранов, желающих заполучить заветный перстень, в ближайшем будущем не составит труда.

Гид по обменам в Восточной конференции Харрис в «Филадельфии», Газоль в «Торонто», бездействующий «Бостон» и многое другое.

«Даллас Маверикс»

Отдали: Деннис Смит, Деандре Джордан, Уэсли Мэттьюс, драфт-пики первого раунда 2021 и 2023 годов (всё — в «Нью-Йорк»)

Получили: Кристапс Порзингис, Тим Хардуэй, Кортни Ли, Трей Бёрк (все — из «Нью-Йорка»), Зак Рэндольф, Джастин Джексон (из «Сакраменто»)

Дополнительно: отчислили Рэя Сполдинга, Зака Рэндольфа

Оценка: 4

«Маверикс» хватило полсезона, чтобы определиться с вектором развития на ближайшие годы, и это не может не радовать. Техасцы принялись строить новую команду вокруг Дончича, и все будущие сделки следует рассматривать именно с учётом данного фактора. «Даллас» приобрёл Порзингиса, за что пришлось получить довеском тяжёлое соглашение Хардуэя, но пока молодой словенец на детском контракте, можно и потерпеть.

Разумеется, всё будет упираться в продление отношений с Порзингисом, но Кристапс уже давно знаком с Дончичем и наверняка впечатлён игрой Луки, поэтому «Маверикс» с немалой долей вероятности смогут сохранить латвийца. К тому же, «Даллас» скинул контракт Барнса, а молодые Бёрк, Брансон, Джексон и Пауэлл за оставшуюся часть сезона способны прибавить, находясь на паркете рядом с гениальным новичком, выступающим под 77 номером.

«Денвер Наггетс»

Оценка: 3

«Наггетс» не стали совершать каких-либо сделок, чему особенно рад оказался Айзея Томас, просивший не обменивать его в день рождения. Логика руководства «Денвера» вполне объяснима: пока разные исполнители стартовой пятёрки залечивали повреждения, Йокич развивал и успешно тестировал резервистов.

Как показала практика, на скамейке у Майка Мэлоуна сидят вполне толковые ребята с приличным потенциалом, а с набором формы Томасом и Портером «Наггетс» могут стать реальным претендентом на выход в финал Западной конференции. Лишь бы все были здоровы.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Отдали: Тобиас Харрис, Майк Скотт, Бобан Марьянович (все — в «Филадельфию»), Майк Мускала (в «Лейкерс»), Эйвери Брэдли (в «Мемфис»)

Получили: Ландри Шамет, Уилсон Чендлер, Майк Мускала, драфт-пики первого раунда 2020 и 2021 годов, драфт-пики второго раунда 2021 и 2023 годов (всё — из «Филадельфии»), Майкл Бизли, Ивица Зубац (оба — из «Лейкерс»), Гарретт Темпл, Джамайкл Грин

Дополнительно: отчислили Милоша Теодосича и Марчина Гортата

Оценка: 4

Джерри Уэст не питал лишних иллюзий по поводу потенциала «Клипперс» в текущем сезоне, поэтому провёл целую серию грамотных сделок. Харрис летом явно претендовал бы на максимальный контракт, но калифорнийцы затевали перестройку уж точно не для того, чтобы ставить серьёзные цели с Тобиасом в качестве первой звезды.

К Гилджес-Александеру Джерри Уэст добавил молодых Шамета и Зубаца, а летом «Клипперс» станут едва ли не самым активном игроком как на рынке свободных агентов, так и по части возможных обменов. Платёжка калифорнийцев позволит вместить два максимальных контракта, а множество драфт-пиков станут отличной приманкой в переговорах по Дэвису или другим исполнителям.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Отдали: Святослав Михайлюк, будущий драфт-пик второго раунда (всё — в «Детройт»), Майкл Бизли, Ивица Зубац (оба — в «Клипперс»)

Получили: Реджи Буллок (из «Детройта»), Майк Мускала (из «Клипперс»)

Оценка: 2

Формально, ничего страшного для «Лейкерс» не произошло. Да, не смогли усилиться, но и совсем ужасных сделок не совершили. Отдали молодого Зубаца, однако Мэджик Джонсон посчитал, что на свободное место в ростере в «Лос-Анджелес» подпишется кто-либо посерьёзнее. Ходят слухи об отчисленном из «Нью-Орлеана» Маркифе Моррисе.

Почему «двойка»? «Лейкерс» опозорились, стали объектом насмешек, испортили командную химию и отношения между некоторыми игроками и тренером. Вся лига наблюдала над издевательским поведением «Пеликанс» по отношению к калифорнийцам. Рич Пол получил то, что заслужил.

«Мемфис Гриззлиз»

Отдали: Марк Газоль (в «Торонто»), Шелвин Мэк (в «Атланту»), Гарретт Темпл, Джамайкл Грин (оба — в «Клипперс»)

Получили: Йонас Валанчюнас, Си Джей Майлз, Дилон Райт, драфт-пик второго раунда 2024 года (всё — из «Торонто»), Тайлер Дорси (из «Атланты»), Эйвери Брэдли (из «Клипперс»)

Дополнительно: отчислили Омри Касспи

Оценка: 3

«Гриззлиз» осознали бесперспективность своего ростера и постепенно стали уходить в перестройку. Валанчюнас при большом доверии способен раскрыться, однако за Газоля «Мемфису» необходимо было получить Ануноби или пик первого раунда. Конли так и не обменяли, поэтому вряд ли прошедший период стоит считать успешным для клуба из Теннеси.

«Миннесота Тимбервулвз»

Оценка: 2

«Тимбервулвз» не стали укреплять ростер для борьбы за плей-офф, но и на смену курса не отважились. В следующем сезоне Уиггинс, Тиг и Дженг получат на троих 62 миллиона, а у Таунса вступит в силу максимальный контракт. В ближайшие годы «Миннесота» рискует застрять между 9 и 13 местами в Западной конференции и превратиться в бесперспективное болото.

Боссам «Тимбервулвз» пора осознать необходимость перемен, иначе впоследствии взбунтуется ещё и Таунс, а «Миннесота» останется у разбитого корыта. Летом команде нужны изменения.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

Отдали: Уэсли Джонсон (в «Вашингтон»), Никола Миротич (в «Милуоки»)

Получили: Маркиф Моррис, драфт-пик второго раунда 2023 года (из «Вашингтона»), Джейсон Смит, Стэнли Джонсон, четыре драфт-пика второго раунда (из «Милуоки»)

Дополнительно: отчислили Маркифа Морриса

Оценка: 3

«Пеликанс» знатно прокатили «Лейкерс» с их желанием приобрести Дэвиса, что вполне логично. Контракт Энтони действует до конца сезона-2019/20, и летом боссы «Нью-Орлеана» рассмотрят сразу несколько предложений и смогут выбрать из большего количества вариантов.

Не совсем удачной смотрится сделка по Миротичу. Появилась информация о том, что «Филадельфия» предлагала Фульца за форварда «Пеликанс», но «Нью-Орлеан» решил получить охапку пиков второго раунда в надежде поймать золотую рыбку. Верится в счастливый исход с трудом, так как в Луизане умеют выбирать только очевидных кандидатов.

«Оклахома-Сити Тандер»

Отдали: Тимоте Луваву-Кабарро (в «Чикаго»)

Получили: драфт-пик второго раунда 2020 года (из «Чикаго»)

Оценка: 3

У «Тандер» потрясающая стартовая пятёрка и опытный Шрёдер на скамейке, но в шесть человек бороться против западных монстров тяжело даже с феноменальным Джорджем. «Оклахоме» явно не повредил бы качественный ветеран, но у Сэма Прести практически связаны руки, поэтому команда продолжит развиваться за счёт внутренних резервов, благо Фергюсон и Грант ещё молоды.

«Портленд Трэйл Блэйзерс»

Отдали: Ник Стаускас, Уэйн Болдуин, два драфт-пика второго раунда (всё — в «Кливленд»), Калеб Суонгинан (в «Сакраменто»)

Получили: Рудни Худ (из «Кливленда»), Скаль Лябисье (из «Сакраменто»)

Оценка: 3

«Трэйл Блэйзерс» удалось укрепить скамейку за счёт приобретения Родни Худа, а к талантливому Скалю Лябисье попробует подобрать ключи Терри Стоттс и его тренерский штаб. Обе проведённые сделки на данном этапе выглядят адекватными и позитивными, но потенциал «Портленда» остался фактически тем же, а бесконечно вылетать в первом или втором раунде не слишком приятно.

«Сакраменто Кингз»

Отдали: Иман Шамперт (в «Хьюстон»), Зак Рэндольф, Джастин Джексон (оба — в «Даллас»), Скаль Лябисье (в «Портленд»)

Получили: Алек Бёркс (из «Кливленда»), Харрисон Барнс (из «Далласа»), Калеб Суонгинан (из «Портленда»

Дополнительно: отчислили Бена Маклемора, подписали Кори Брюэра на 10-дневний контракт

Оценка: 3

«Кингз» избавились от Лябисье и Джексона, которые пока не сумели продемонстрировать свой истинный потенциал, но для калифорнийцев это не проблема. Ростер «Кингз» переполнен талантливой молодёжью, и Дэвид Йоргер со своими помощниками определился с главными действующими лицами.

При удачном стечении обстоятельств «Сакраменто» может заскочить в плей-офф уже в текущем сезоне, а опыт кубковых сражений однозначно пойдёт на пользу юным звёздочкам «Кингз». В свете намеченных целей замену Шамперта на Барнса стоит считать шагом вперёд. О платёжной ведомости беспокоиться не стоит.

«Сан-Антонио Спёрс»

Оценка: 3

«Спёрс» хотели обменять старшего Газоля, однако затея не удалась. Других слухов о планах самой тихой франшизы лиги не было, но это не значит, что «Сан-Антонио» стоит списывать со счетов. Попович обязательно выжмет максимум из каждого ролевика, а класс Дерозана и Олдриджа позволит команде прилично пошуметь в играх на вылет.

«Финикс Санз»

Отдали: Райан Андерсон (в «Майами»)

Получили: Тайлер Джонсон, Уэйн Эллингтон (из «Майами»)

Дополнительно: отчислили Уэйна Эллингтона

Оценка: 2

Возможно, в Аризоне живут самые добрые люди в мире, ведь объяснить обмен Райана Андерсона на Тайлера Джонсона и Уэйна Эллингтона другими мотивами совсем непросто. «Санз» могли использовать опцию команды на следующий сезон по отношению к своему уже экс-форварду, но вместо этого решили облегчить тяжкое бремя «Майами». За полученный от «Хит» ужасный контракт «Финикс» не смог выторговать даже драфт-пик второго раунда.

«Хьюстон Рокетс»

Отдали: Брэндон Найт, Маркис Крисс, пик первого раунда (всё — в «Кливленд»), Джеймс Эннис, драф-пик второго раунда 2021 года (всё — в «Филадельфию»), Ник Стаускас, Уэйн Болдуин, драфт-пик второго раунда (всё — в «Индиану»)

Получили: Ник Стаускас, Уэйн Болдуин (из «Кливленда»), Иман Шамперт (из «Сакраменто»), драфт-пик второго раунда 2021 года (из «Филадельфии»)

Оценка: 4

В условиях ограниченных возможностей Дэрил Мори сработал блестяще. «Рокетс» сумели усилить команду за счёт подписания Шамперта. Иман по своим качествам идеально впишется в систему Майка Д’Антони и добавит техасцам глубины. Также, «Хьюстон» сбросил контракт Найта, чем спас себя от налога на роскошь. Выжать большее было практически нереально.

«Юта Джаз»

Оценка: 3

Ключевое приобретение по ходу текущей регулярки «Юта» сделала уже относительно давно, получив из «Кливленда» Кайла Корвера. «Джаз» не склонны к импульсивным решениям и предпочитают работать с имеющимся материалом, поэтому отсутствие громких новостей из Солт-Лейк-Сити вряд ли кого-либо удивило. Система игры Куина Снайдера позволяет и с нынешним составом добиться отличных результатов, а Доновану Митчеллу ещё есть куда расти.