УНИКС уже два года не обыгрывает ЦСКА. Дело в психологии?

В противостоянии главных команд-акронимов российского баскетбола давно наметился значительный перевес одной из сторон. «Центральный спортивный клуб Армии» из года в год переигрывает «Университет – Культуру – Спорт», увеличивая баланс личных встреч в свою пользу (23:4, начиная с сезона-2010/11). Последний раз казанцы обыгрывали армейцев в июне 2016 года, когда коллективом имени Кита Лэнгфорда руководил экс-наставник москвичей Евгений Пашутин.

Конечно, не каждая команда Евролиги — и тем более Единой лиги ВТБ — сможет похвастать положительной историей взаимоотношений с ЦСКА. Даже самый титулованный клуб Европы «Реал» одержал лишь пять побед в 14 последних поединках с красно-синими, а совсем недавно мадридцы вновь уступили ЦСКА.

ЦСКА опять сильнее «Реала». Даже скучно Кори Хиггинс вернулся, Нандо де Коло никуда и не уходил.

Но казанцы не просто проигрывают москвичам, они делают это безропотно. Всякий раз, когда УНИКС выходит на паркет против ЦСКА, он напоминает оленя, который выскочил на дорогу перед машиной и замер под ослепляющим светом фар.



В составе УНИКСа никогда не было звёзд уровня Андрея Кириленко, Нандо де Коло, Серхио Родригеса, но имеющийся в разные годы набор исполнителей всегда был боеспособным. Отсюда создаётся впечатление, что ЦСКА побеждал за счет одной лишь психологии. Побеждал вне площадки, ещё до стартового свистка.

Димитрис Прифтис у руля казанской команды уже второй сезон. Несмотря на провал УНИКСа в решающих матчах прошлого года, Евгений Богачёв, скрипя сердцем, решил дать греческому специалисту ещё один шанс. Отказ от интервью до конца сезона подсказывает нам, что Прифтис намерен этим шансом воспользоваться.

Под его руководством казанцы показывают действительно симпатичный баскетбол, в основе которого гармоничное сочетание действий в атаке и обороне.

Приятно видеть, как при греке прогрессируют россияне. Артём Клименко наконец-то начал пользоваться своими антропометрическими данными и колотить сверху через всех без разбору. Показывает отличную игру Евгений Колесников, который, несмотря на солидный возраст, вполне мог бы пригодиться Сергею Базаревичу в сборной России. Органично вписаны в команду новички Пьеррия Хенри, Рэймар Морган и даже незапланированные Эрик Макколлум с Джеки Кармайклом.



Динамика есть, но хватит ли её в разрезе турнирных амбиций? Несмотря на ворох побед в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, казанский «Баскет-холл» нельзя назвать местом, где царит дух победителей. УНИКС по-прежнему является хорошей, очень крепкой командой, но пора бы показать всем свои… Ну, вы поняли. Встреча с ЦСКА — лучший повод их продемонстрировать.



Ставьте себе напоминание: 11 февраля, 19:00, Казань, «Баскет-холл».