Покатило у «Локомотива». В Краснодаре наступила весна

Заключительный матч игровой недели в Единой лиге ВТБ состоялся в Краснодаре. «Локомотив» принимал одну из самых неуступчивых команд турнира «Нижний Новгород». Чёрно-белые исторически славятся(гиперссылка на текст 3661337) своим характером и желанием «покусать» фаворитов. Главный тренер «горожан» Зоран Лукич, пожалуй, главная звезда команды, повышающая(гиперссылка на текст 3588519) её КПД до максимальных значений. В его распоряжении нет звёзд уровня Шведа, де Коло или Кулагина, но его парни идут в зоне плей-офф, отставая от пятого места всего на две победы.

Краснодарцы вполне достойны звания самой горячей команды прямо сейчас. Недавняя победа над «Химками» позволила им серьёзно улучшить дела в турнирной таблице. После неудачного старта и последовавшей за этим смены тренера «Локо» к началу декабря имел всего пять побед в девяти матчах. С того момента «железнодорожники» провели восемь встреч и проиграли лишь в гостях ЦСКА. Вкупе с осечками прямых конкурентов, команда Владимира Йовановича обошла «Химки» и забралась в тройку. Жизнь налаживается?

Почему у «Локомотива» были сложности?

Начало сезона у команды тогда ещё Саши Обрадовича не задалось. Летом состав претерпел значительные перемены, были подписаны очень крепкие во всех смыслах игроки. Причём не только по европейским меркам, но и даже по меркам НБА, откуда прибыл, например, Айзея Уайтхед. От такого состава ждали только побед. Но, как и любому механизму, краснодарцам нужно было время на «обкатку».

Дмитрий Кулагин стал мэром Оренбурга. Что думает «Локо»? Защитник обещает не сидеть сложа руки и увеличить реальный доход населения.

Травмы и непростой график Еврокубка и Единой лиги ВТБ также добавили головной боли «Локомотиву». Главный тренер Йованович недавно сетовал на то, что победы его команде достаются очень тяжело. Долгое время отсутствовал центровой Мустафа Фалль, форвард Джамел Маклин до сих пор в лазарете. Для описания стиля своей команды коуч использовал слово «драка», и это, кажется, очень точно отображает характер команды.

Кто тащит команду?

Удивительно, но при всём богатом выборе классных игроков, в «Локомотиве» нет ярко выраженного лидера. Да, можно назвать таковым Дмитрия Кулагина, который проявляет лидерские качества не только в атаке, но и с удовольствием «пашет» в обороне. Но и Маклин, Понитка и Райт также вполне достойны этого звания. Про Виталия Фридзона и Дмитрия Хвостова упомянуть здесь также обязательно надо. Эти парни приходят на помощь в самые важные моменты и переворачивают ход матча. Оба россиянина не гонятся за цифрами в протоколе, но их влияние на игру крайне высоко.

Теперь всё будет хорошо?

Краснодарские болельщики могут быть довольны. Их команда действительно набрала приличный ход. Выздоровел Фалль, прижился и нашёл своё место в команде Драган Апич, подписавший контракт уже по ходу сезона. Дела в чемпионате и Еврокубке идут в гору, но расслабляться не стоит. И вот почему.

В Еврокубке наступает самая горячая пора. Матчи плей-офф всегда требуют максимальной самоотдачи и выкладки. Тем более, когда соперник знает тебя почти как себя. УНИКС играет в очень вдумчивый и рациональный баскетбол. Он может разобрать по кирпичикам даже такую оборонительную стену, какая имеется в распоряжении ЦСКА. Что, собственно, и доказал в недавнем матче в Казани, в котором «зелёные» отправили чемпиона домой без победы.

В четвертьфинале Еврокубка УНИКС сыграет с «Локо» Казанцы разгромили «Андорру» и заняли первое место в группе.

В Единой лиге тоже будет непросто. Во-первых, перерыв на матч звёзд и игры сборной будет затяжным. Следующую игру красно-зелёные проведут лишь 2 марта, а через три дня уже начнется серия плей-офф с УНИКСом.

Во-вторых, график на март и особенно апрель у Краснодара тяжёлый. Достаточно взглянуть на последние матчи регулярки. За две недели «Локо» проведёт четыре игры на выезде, а соперниками станут «Астана», «Зенит», «Калев» и ВЭФ. Как вам такое завершение регулярного чемпионата?

Для «Локомотива» самая важная часть сезона начинается сейчас. А точнее, сразу после «окна» на матчи национальных сборных. Команда показала, что нашла свою игру и готова выходить на другой качественный уровень. Теперь для краснодарцев главное — не растерять настрой и форму за следующие две недели без официальных игр и остаться тем «Локомотивом», который громил «Зелену-Гуру», переламывал «Химки» и дожимал «Нижний Новгород».