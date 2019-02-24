В решающем матче за выход на Кубок мира — 2019 россияне отыграли у финнов 18 очков.

Мы возьмём всё. Россия едет на Кубок мира!

Важность матча против Финляндии для всего российского баскетбола не требовалось никому объяснять. «Всё или ничего» — самая подходящая формула раскладов перед игрой. Даже строгий относительно национальных командировок ЦСКА отправил в помощь сборной Курбанова, Антонова, Ухова и Боломбоя. Воронцевич присоединился к команде ещё раньше.

Правда, Боломбой после одной тренировки покинул расположение команды по семейным обстоятельствам — у него в столице вот-вот должна была родить жена. Но та «армейская» троица, что осталась, стала частью большой истории.

Сборная России на выезде «привезла» Болгарии 44 очка Команда Сергея Базаревича отправилась в Ботевгравд без девятерых значимых игроков. Но их отсутствие заметила уже после матча.

После разгромной победы над немотивированной Болгарией были опасения относительно спортивного тонуса. И речь совсем не о недооценке. Настрой на команду, обыгравшую в матче «сделай или умри» самих французов, был запредельный. А вот спортивной злости на первых минутах не хватало. Гости быстро повели четыре очка, встречали россиян по меркам стартовых минут довольно высоко и не давали разбежаться агрессивному нападению во главе с Кулагиным.

Удивлял не только стиль. Уилсон, «наливший» 29 очков французам, особенно не усердствовал. А 37-летний Котти на опыте добыл девять из 11 первых очков команды, после чего отправился на скамейку переводить свой ветеранский дух.

У финнов действительно всё получалось слишком легко. Командная защита в краске нейтрализовала наступление россиян, а на чужой половине летело буквально всё. Гости показывали настолько высокий процент, что два подбора на своём щите в первой четверти можно считать даром свыше. Ну вот как они это делали?

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кубка мира — 2019.

В итоге россияне пропустили за первые пять минут 20 очков, потом отстали от соперника на 18 и лишь за счёт штрафных под занавес четверти сократили отставание до «-12».

Все мотивационно-воспитательные речи Базаревича в перерыве остались вне зоны досягаемости обывателей. Но что-то он наколдовал. Команда вышла на вторую четверть агрессивной, яркой и в некоторой степени жестокой. К чести финнов стоит отметить, что ломать фолами яркий баскетбол в исполнении россиян они не стали, а сами охотно в него втянулись, хоть и собрали там 10 очков за 10 минут.

Россия следовала простой логике: раз за четверть можно отстать на 18, то за этот же срок можно и вернуться. До полноценного камбэка команде не хватило совсем немного на последних минутах. Немного Кулагина, отправившегося отдыхать. Дима был в ударе: забивал, отдавал, собирал и просто был головной болью для соперника. Всё, как он умеет.

Финны свои последние очки в четверти собрали за 2,5 минуты до сирены, после чего старались хоть как-то справляться с темпом игры россиян и оглушительным шумом «Молота». Поддержка публики в буквальном смысле била им «по мозгам», поэтому зов сирены на большой перерыв стал для них ангельским пением.

15-минутного перерыва россиянам хватило для того, чтобы остыть. Финны начали отрезок 3:12, вынудили Базаревича взять тайм-аут, а всех зрителей вспомнить, что играть еще 20 минут. Но тут для гостей всё закончилось так же неожиданно и легко, как и началось. Россия нашла свой бросок на периметре.

Воронцевич и Хвостов по разу зарядили с дуги, а следом Кулагин поймал гравитацию, забил с фолом и придвинул сборную к сопернику на расстояние одного броска.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кубка мира — 2019.

Ещё некоторое время понадобилось россиянам, чтобы наконец осилить быстрые проходы Уилсона, после чего Хвостов начал выписывать «узоры» в «краске» соперника и, не пойманный никем, отправлял мяч снайперам на дугу: Фридзон, Воронцевич и Антонов не дрогнули.

А дальше — классика: Коивисто смазал три штрафных броска подряд, после чего Воронцевич с дуги вывел Россию вперед впервые в матче.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кубка мира — 2019.

Такой нерв наша команда отдать уже не могла. Копонен был бессилен против Антонова, Кулагин не давал дышать Хаффу, Хвостов попал глубокую трёху на исходе владения. Удивил даже самого себя!

Но удивляться стоило финнам, за минуту до сирены они уступали уже 10 очков — точка невозврата была пройдена.

Несложно угадать самый популярный вопрос к российским игрокам в микст-зоне — «Как? Как вы это сделали?».

Но в такой момент схемы и тактики уходят на второй план. Парни не дрогнули, парни выстояли, парни вернули нашу страну на Кубок мира, спустя почти 10 лет! Спасибо.