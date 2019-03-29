В гостях как дома. ЦСКА мстит «Химкам»

Вечер пятницы. Мытищи. Ещё несколько лет назад сложно было подумать, что именно этот подмосковный город, где некогда, не обращая внимания на авторитетов в КХЛ, феерил хоккейный «Атлант», станет центром российского и даже европейского баскетбола. Да, на вечер, но станет. В гости к «Химкам» пожаловал ЦСКА. Главное противостояние российского баскетбола на «Арене Мытищи». Армейцы ведут борьбу с «Реалом» за вторую строчку в турнирной таблице, а хозяева уже давно потеряли шансы на выход в плей-офф. Но «дерби Ленинградки» не знает турнирных раскладов. Победить нужно именно в этом матче. И последняя игра этих команд была тому наглядным подтверждением.

В начале марта, когда Алексей Швед проводил свой первый матч в Единой лиге ВТБ после трёхмесячного восстановления от перелома мизинца, ЦСКА в гостях был бит «Химками». «Возвращенец» Швед был королём Подмосковья, его Суперменом и властелином. 37 очков в кольцо красно-синих — личный рекорд звёздного защитника.

«Могли бы начать плакать, но не стали». «Химки» пересилили ЦСКА У химчан не играли пятеро легионеров, но Итудису этого не хватило.

Нандо де Коло в той самой последней игре вообще был удалён и проводит сезон очень нестабильно. Мы привыкли, что француз не знаком с фразой «спад» и «невзрачная игра». Кажется, он несколько сезонов он был как автомат, который не давал осечек и стрелял только боевыми патронами. Но последняя встреча против «Автодора» показала — де Коло по-прежнему одна из самых опасных опций в рукаве Димитриса Итудиса. Он набрал 41 очко и помог чемпиону отыграть почти 20-очковое отставание в четвёртой четверти, зайти в овертайм и одержать итоговую победу.

Максимально допустимая жёсткость — вот, пожалуй, главный ключ к последней победе «Химок» над ЦСКА. Если контакт, то акцентированный. Если фол, то наверняка. И, конечно, баскетбольная догма «что не запрещено, то разрешено».

Первые минуты показали: хозяева будут стараться соревноваться без использования запредельных фолов. И до какого-то момента это получалось. Швед не стал долго запрягать и разразился семью очками на первых минутах, и это даже позволило жёлто-синим на некоторое время завладеть лидерством. Но излишнее желание выходить наверх при пик-н-ролах оставляло пространство для игроков в красной форме. Пару раз уже в первом игровом отрезке Боломбой и Курбанов мощно воткнули сверху. Выглядело красиво, но вряд ли это могло обрадовать Римаса Куртинайтиса. Отрыв стал 10-очковым в первой четверти и это был тревожный звонок для игроков в жёлтых майках.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Джордан Микки «проснулся» сам и оживил игру хозяев в середине второй четверти. Отрыв перестал расти, Швед немного ушёл в тень и сосредоточился на созидании. Подмосковный клуб включился в обороне, и армейцы начали буксовать, не забивая аж в трёх-четырёх атаках подряд. Казалось бы, вот он шанс для рывка, но и химчане не могли набрать очков. Результативность снизилась, наступила стагнация.

Ключевых моментов во второй половине было два. Первый — в исполнении ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса смогла незаметно создавать отрыв после большого перерыва. К концу третьей четверти, когда разница достигла 19 очков, хозяева начали понимать, что пора «ломать» игру. Отличительная особенность: в ЦСКА образца нынешнего сезона нет явного лидера, очки набирали все, кто в это время был на паркете.

И здесь можно было поставить точку, а зрителям разойтись по домам, продолжив пятницу в своих ритмах. Но Вяльцев, Губанов и Моня не собирались сдаваться. Выпущенное Куртинайтисом российское трио смогло внести эмоциональный перелом в игре, а успокоенность гостей им в этом сильно помогла.

В это сложно поверить, но после «-19» в конце третьей четверти, зрители увидели пусть не полноценную, но концовку. После дальнего «выстрела» Сергея Мони разница съёжилась до вполне отыгрываемых восьми очков. Оставалось играть 1:46.

Но воспользоваться шансом и развить успех жёлто-синие не смогли. ЦСКА провёл образцовую концовку в обороне, а неудачи в атаке не испортили итогового результата. Армейцы побеждают и занимают как минимум второе место в регулярке.