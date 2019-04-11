Последний танец завершён. Дуэйн Уэйд покинул баскетбол

В истории баскетбола есть игроки, чьё величие принято измерять не в цифрах. И не потому что они малы, а потому, что всё остальное куда важнее. Баскетбол — это не только очки, подборы и титулы. Это культура, религия миллионов людей по всему миру. И ей нужны иконы. Дуэн Уэйд — одна из них.
Можно бесконечно говорить, что Дуэйн — один из лучших блокирующих защитников в истории, что входит в десятку самых результативных игроков плей-офф. Можно вспоминать все 13 Матчей звёзд НБА или пересматривать финальные серии с его участием. Но всё это мелко. Если хотите вспомнить карьеру Уэйда, то не говорите о цифрах.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА.
Его история как игрока — это ода таланту и самопожертвованию.
Вопреки логике, самостоятельно к титулу Дуэйн привёл «Майами» лишь раз. Впервые в их истории.
Начав серию против «Далласа» с болезнью, в третьей игре он вырывался со скамейки словами: «Я не уйду вот так просто!» После этого «Хит» выиграли четыре матча подряд и взяли трофей.
Сам он об этом вспоминает с удовольствием. Говорит, что знал, что перевернёт ту серию.
«Они даже не подозревали, что их ждёт, когда я выздоровею. Потому что на тот момент я чувствовал себя лучшим в НБА. Я был уверен в этом. Я играл лучше, чем кто-либо другой в то время. Я только что закрыл серию с «Детройтом», доминируя в ней. Я был лучшим в той серии, но заболел перед финалом. При этом я знал, что в «Далласе», при всём уважении к его игрокам, нет никого, кто мог бы остановить меня один на один. Меня не покидала уверенность, что, как только моё самочувствие улучшится, я решу все вопросы», — говорил Флэш.
Потом было «Большое трио», которое до сих пор остаётся самым неоднозначным этапом карьеры Уэйда. На глазах у всей лиги его отодвинули на второй план, в тень талантов друга Леброна. Но отодвинули ли?
Уэйд всегда считал, что его истинный вклад в игру болельщики поймут только после его ухода. И этот момент, к несчастью, настал. Его воссоединение с Джеймсом и Бошем в «Хит» стоили ему популярности и разговоров о том, что «Дуэйн уже не тот в тени Джеймса». Но он сам приложил руку к переезду Леброна в Майами. Потому что понимал: жертвуя личными амбициями на звание MVP и главной звезды команды, он даёт родному «Майами» нечто большее, чем он сам.
Он всегда думал о других. Его детство прошло в трудном районе, который научил его многому. В том числе уважению к людям, которые его окружают.
Он не хотел пышных проводов на «пенсию», но решился на последний «танец» ради болельщиков, поддерживавших его во все времена — от «Майами» до «Кавс» и обратно.
Прощальный сезон получился трогательным. Не могло быть иначе с игроком со столь безмерным уважением, которое распространилось далеко за пределы площадки. Традицию обмена майками поддержали не только игроки соперников, но и люди, на чьи судьбы Дуэйн успел за эти годы повлиять.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Budweiser.
Даже во время финального трибьюта на домашней арене, когда вся команда держала в руках майку с его именем, он вышел в центр круга с джерси в честь своего покойного агента.
«Я просто хотел представлять его. Я знаю, что он там сейчас качает головой, кусает губу и гордится», — сказал Уэйд.
В этом он весь. От прыжков на судейский стол в агонии после победного броска до посещения больниц с детьми втайне ото всех. Он один из тех, из-за кого люди начинали смотреть баскетбол и из-за чьего ухода из спорта рыдали.
Редко кому удаётся уйти на «пенсию» красиво. Баскетбол становится быстрее, атлетичнее. Молодые игроки всё больше перетягивают на себя внимание болельщиков и прессы.
А Уэйд смог. Он признавался раньше, что готов отыграть ещё пару лет, но боялся уходить «по причине травм и других факторов». Поэтому ушёл так, как заслуживает — королём «Майами». Единственным и неповторимым.
Спасибо за «последний танец», Уэйд! Он был прекрасен.