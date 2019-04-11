Последний танец завершён. Дуэйн Уэйд покинул баскетбол

В истории баскетбола есть игроки, чьё величие принято измерять не в цифрах. И не потому что они малы, а потому, что всё остальное куда важнее. Баскетбол — это не только очки, подборы и титулы. Это культура, религия миллионов людей по всему миру. И ей нужны иконы. Дуэн Уэйд — одна из них.



Можно бесконечно говорить, что Дуэйн — один из лучших блокирующих защитников в истории, что входит в десятку самых результативных игроков плей-офф. Можно вспоминать все 13 Матчей звёзд НБА или пересматривать финальные серии с его участием. Но всё это мелко. Если хотите вспомнить карьеру Уэйда, то не говорите о цифрах.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА.



Его история как игрока — это ода таланту и самопожертвованию.



Вопреки логике, самостоятельно к титулу Дуэйн привёл «Майами» лишь раз. Впервые в их истории.



Начав серию против «Далласа» с болезнью, в третьей игре он вырывался со скамейки словами: «Я не уйду вот так просто!» После этого «Хит» выиграли четыре матча подряд и взяли трофей.



Сам он об этом вспоминает с удовольствием. Говорит, что знал, что перевернёт ту серию.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Они даже не подозревали, что их ждёт, когда я выздоровею. Потому что на тот момент я чувствовал себя лучшим в НБА. Я был уверен в этом. Я играл лучше, чем кто-либо другой в то время. Я только что закрыл серию с «Детройтом», доминируя в ней. Я был лучшим в той серии, но заболел перед финалом. При этом я знал, что в «Далласе», при всём уважении к его игрокам, нет никого, кто мог бы остановить меня один на один. Меня не покидала уверенность, что, как только моё самочувствие улучшится, я решу все вопросы», — говорил Флэш.

Потом было «Большое трио», которое до сих пор остаётся самым неоднозначным этапом карьеры Уэйда. На глазах у всей лиги его отодвинули на второй план, в тень талантов друга Леброна. Но отодвинули ли?



Уэйд всегда считал, что его истинный вклад в игру болельщики поймут только после его ухода. И этот момент, к несчастью, настал. Его воссоединение с Джеймсом и Бошем в «Хит» стоили ему популярности и разговоров о том, что «Дуэйн уже не тот в тени Джеймса». Но он сам приложил руку к переезду Леброна в Майами. Потому что понимал: жертвуя личными амбициями на звание MVP и главной звезды команды, он даёт родному «Майами» нечто большее, чем он сам.

Фото: Donald Martinez/Getty Images

Он всегда думал о других. Его детство прошло в трудном районе, который научил его многому. В том числе уважению к людям, которые его окружают.



Он не хотел пышных проводов на «пенсию», но решился на последний «танец» ради болельщиков, поддерживавших его во все времена — от «Майами» до «Кавс» и обратно.



Прощальный сезон получился трогательным. Не могло быть иначе с игроком со столь безмерным уважением, которое распространилось далеко за пределы площадки. Традицию обмена майками поддержали не только игроки соперников, но и люди, на чьи судьбы Дуэйн успел за эти годы повлиять.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Budweiser.



Даже во время финального трибьюта на домашней арене, когда вся команда держала в руках майку с его именем, он вышел в центр круга с джерси в честь своего покойного агента.



«Я просто хотел представлять его. Я знаю, что он там сейчас качает головой, кусает губу и гордится», — сказал Уэйд.



В этом он весь. От прыжков на судейский стол в агонии после победного броска до посещения больниц с детьми втайне ото всех. Он один из тех, из-за кого люди начинали смотреть баскетбол и из-за чьего ухода из спорта рыдали.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.

Редко кому удаётся уйти на «пенсию» красиво. Баскетбол становится быстрее, атлетичнее. Молодые игроки всё больше перетягивают на себя внимание болельщиков и прессы.



А Уэйд смог. Он признавался раньше, что готов отыграть ещё пару лет, но боялся уходить «по причине травм и других факторов». Поэтому ушёл так, как заслуживает — королём «Майами». Единственным и неповторимым.



Спасибо за «последний танец», Уэйд! Он был прекрасен.