Стрекоза и муравей. «Бруклин» спустил «Филу» с небес на землю

Кенни Аткинсон хорош. Речь не про выстроенную игру, о ней ведь и так сказано достаточно. Молодая команда с минимальным опытом впервые выходит в плей-офф и начинает серию в гостях у явного фаворита. В таких условиях отлаженность нападения, конечно, имеет значение, но гораздо важнее умение держать удар и справляться с давлением. Так вот, за всю встречу Аткинсон ни разу не дал «Филадельфии» почувствовать запах крови.



Основной центровой «Нетс» получает два фола до истечения стартовой минуты, но остаётся в игре. «Филадельфия» в дебюте второй половины сжирает преимущество «Бруклина», а тайм-аута нет. Поступить по шаблону в таких ситуациях гораздо проще, ведь тем самым тренер снимает с себя ответственность.

«Да, Джарретт Аллен получил два фола за 34 секунды, но чего вы хотите? Парню всего 20, он впервые вышел в плей-офф и сразу попал на Джоэла Эмбиида. Джарретт просто перегорел, что тут поделать? Сейчас я его заменю».



«Да, «Сиксерс» отыгрались за три минуты, но это неизбежно: у них больше опыта, крепче состав плюс домашний паркет. Сейчас я возьму тайм-аут, чтобы остановить рывок соперника и попытаться привести команду в чувство».



Если бы Аткинсон мыслил именно так и действовал по шаблону, никто не стал бы винить его даже в случае поражения, ведь ростер «Филадельфии» и вправду сильнее на две головы. Но тренер «Нетс» не искал путей для возможного отступления и не стелил соломку заранее.

Аллен остался на паркете и сел только за 4,5 минуты до конца первой четверти, получив третье персональное замечание. Тайм-аут так и не был взят — «Бруклин» выдохнул, взял себя в руки и выкарабкался самостоятельно.



Не посадить стартового центрового при фол-трабл и не взять тайм-аут при рывке соперника — это, строго говоря, девиантное поведение. Если «Филадельфия» продолжила бы спурт и выиграла матч, а Аллен и дальше фолил в каждой атаке хозяев, на пресс-конференции Аткинсону непременно бы указали на эти решения. И списали бы их на неопытность: молодой тренер немного потерялся и поплыл, с кем не бывает.



Тренер ставил себя под удар, не взяв паузу и не усадив дебютанта плей-офф на лавку. И он явно понимал это лучше нас, но всё равно поступил иначе. Почему?



В интервью игроки и коллеги время от времени отмечают у Аткинсона хорошие задатки психолога. Похоже, тренер был готов взять на себя дополнительную ответственность и рискнуть частью репутации, потому что понимал важную вещь: молодым игрокам нужны не только схемы, но и ощущение баланса. Потерять равновесие на переполненной (до середины четвёртой четверти, конечно) арене фаворита совсем нетрудно.



Так вот, тренер «Бруклина» пытался любой ценой сохранить у игроков ощущение, что всё идёт по плану. Попросить тайм-аут после чужого рывка — это не только взять паузу, но и дать сопернику понять, что в твоём механизме что-то сломалось. Нечто подобное практикует Грег Попович, который часто не берёт тайм-ауты на ужасных отрезках и смотрит, как команда будет разбираться с такой ситуацией.



Усадить Аллена на лавку на 35-й секунде плей-офф — это ещё и дать повод молодому игроку уйти в себя; подумать, что он сделал что-то не так и подвёл партнёров. Аткинсон оставил бигмена на паркете, создавая ощущение, что эти риски были изучены и приняты заранее.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Бруклина».



Всё это вполне могло не сработать. Тогда Аткинсона называли бы физруком и шутили, дескать, тот уснул на скамейке и упустил момент. Но — сработало. И подобная смелость часто отличает просто неплохого тренера от претендента на нечто большее.



Есть подозрение, что перед матчем тренер «Бруклина» попросил игроков расслабиться, играть в свой баскетбол и просто получать удовольствие. Потому что от действий «Нетс» с середины первой четверти веяло ощущением того, что команда хочет хорошенько распробовать и зафиксировать всю уникальность момента.



Собственно, метод раскрепощения и снятия ответственности подходит молодым командам больше старой-доброй накачки и требований биться-бороться. Ведь иначе риск перегореть и играть через явный дискомфорт сильно повышается.



Аткинсон добавил команде управляемости с помощью простого трюка: на площадке всегда находился как минимум один ветеран с функциями играющего тренера. Естественно, речь идёт о Демарре Кэрролле (1600+ минут в плей-офф за карьеру) и Джареде Дадли (11 сезонов в НБА, 500+ минут в ПО).



Дадли вообще провёл лучший матч для игрока НБА с нулём попаданий с игры за последние годы. 33-летний форвард по скорости передвижения едва ли превосходит нынешнего Дирка Новицки, что не мешает ему оказывать огромное влияние на команду.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Бруклина».



Джаред получил 28 минут, усиленно занимаясь регулированием темпа и без остановки подсказывая молодым. Его голос был слышен в каждом быстром отрыве, он расставлял партнёров в атаке, жестами показывал кому и где нужно ставить заслон. А также здорово помогал в защите за счёт чтения игры: найти Эмбииду «технарь», а Бобану — фол в атаке, облапошить разогнавшегося Бена Симмонса.



Не дать Расселлу и Лаверту увлечься — тоже не самая простая задача. Один из любимых трюков «Сиксерс» — выдать рывок за счёт нескольких дальних бросков подряд в раннем нападении. При Дадли «Бруклин» практически не ввязывался в бой на чужой территории и не лез в суицидальные попытки перебегать «Филадельфию». За 48 минут хозяева набрали в быстрых отрывах четыре очка.



Когда Джаред Дадли уйдёт из баскетбола, он может уйти в ралли и стать элитным штурманом. Если, конечно, сумеет уместиться на переднем сиденье.



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В атаке «Бруклин» блистательно эксплуатировал давнюю проблему «Сиксерс» с избытком инфантильности. Подопечным Бретта Брауна с первых матчей сезона не хватает концентрации, закрыться и качественно работать в защите дольше пяти-шести минут у них не получается. Вне зависимости от ростера: до Батлера и с ним, перед дедлайном и после.



У «Нетс» на паркете всегда бегают минимум три человека с хорошим дальним броском одновременно, они много атакуют с периметра (топ-5 НБА по Three Point Rate). Но главное в другом.

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В лиге есть три команды, входящие в топ-5 как по частоте, так и по эффективности изоляций. Это «Рокетс», «Бакс» и «Бруклин». Довольно странное соседство, ведь состав у «Нетс» явно хуже, да и кандидата хотя бы на топ-5 лучшего тренера года у них, если верить авторитетным экспертам, нет. Также «Бруклин» входит в топ-10 по пик-н-роллам (и по частоте использования, и по эффективности).



Так вот, сегодня вся атака сводилась к наличию на площадке минимум двух мишеней для разменов у «Филадельфии» — Джоэл Эмбиид сегодняшнего образца (играет через боль), Бобан Марьянович и Майк Скотт уступают в подвижности, а Джей Джей Редик — в габаритах.



Гости просто создавали мисматч при помощи пары-тройки заслонов и реализовывали преимущество. Карис Лаверт, Спенсер Динуидди и Данджело Расселл долбили в эту точку до финальной сирены. Подстраховка у «Сиксерс» налажена слабо (особенно без Эмбиида), поэтому по истечении стартового мандража очки таким нехитрым способом набирались исправно.



Отчаявшийся Бретт Браун в четвёртой четверти попробовал даже Йохана Болдена. Всё закончилось разменом на периметре в одном из первых же владений и лёгкими очками Динуидди из-под кольца.



Вообще «Нетс» здорово двигают мяч, но сегодня они упростили игру, чтобы снизить вероятность потерь и быстрых отрывов. Если вынести за скобки дебют (в котором руки тряслись у половины команды), гости за 40,5 минут совершили восемь потерь. Одна из них — джентльменское владение Динуидди до истечения счётчика на последней минуте.



Для дебютанта плей-офф с кучей молодёжи в составе это удивительная цифра. Но среди прочего она показывает и сегодняшний уровень обороны «Филадельфии».

Отказ от движения мяча вполне укладывается в главное впечатление от встречи: «Бруклин» чётко очертил вещи, за счёт которых рассчитывает затянуть серию и создать фавориту проблемы. Они могут сработать, а могут и провалиться. Но они есть. Это было прекрасно видно по оборонительным ориентировкам.



Главное для «Нетс» — создание плотности внутри и сведение к минимуму количества лёгких очков из-под кольца (судейство было весьма сомнительным, но фолить гости совсем не стеснялись). Тут здорово помогла модель «Сиксерс», при которой на паркете одновременно находятся два человека без стабильного дальнего броска.

Причём даже позиции при любом сочетании не меняются — это всегда будут разыгрывающий (Симмонс и Макконелл) и центровой (Эмбиид и его высочество Бобан). Бену не мешали бросать даже в трёх-четырёх метрах от кольца, тот стабильно добегал до линии штрафного, брал мяч в руки, поворачивался спиной к кольцу и искал глазами партнёра.



Эмбииду и Марьяновичу не мешали бить со средней и дальней. Джоэл до большого перерыва выдал один из девяти с игры и перестал доверять своей кисти, а Бобан дважды попал со средней без сопротивления и отдал несколько хороших передач внутрь.



Правильная расстановка приоритетов — важнейшее качество. Пусть Бобан наберёт четыре очка со средней, зато под кольцом всегда будет трафик и двойная подстраховка. Пусть Симмонс без помех набирает скорость — рано или поздно всё равно упрется в защитника и избавится от мяча.



По такой игре Джарретт Аллен не требовался — методичный и невозмутимый Эд Дэвис подходил куда больше. Опытный игрок подтвердил свой статус одного из лучших бэкап-центров НБА: блистательно отзащищался по Эмбииду и не прыгнул ни на один из его показов, отлично страховал и ставил заслоны, исправно забирал отскоки и забивал всё, что требовалось.



12+16 — не самые красивые цифры. У Эмбиида (25+15) они гораздо симпатичнее. Тем не менее, Дэвис стал чуть ли не лучшим игроком матча. Его не остановило даже неприятное повреждение — бигмен ушёл под трибуны, но вскоре вернулся.

Тренерский штаб «Нетс» явно хорошо изучил прошлогоднюю серию «Сиксерс» против «Бостона». Шаблонное нападение с парочкой заготовок не может стабильно работать на фоне плотной и грамотной обороны. А она таковой была даже в мелочах: во второй половине игроки гостей, например, несколько раз очень интересно реагировали на выбегающего из-под заслонов Джимми Батлера.



Реальная командная атака у «Филадельфии» всё ещё не налажена, есть только несколько опций — загрузить на Эмбиида, поставить заслон Редику, разойтись и не мешать Батлеру катать изоляции. В условиях высочайшей плотности в «краске» такая модель способна не терять ширину и создавать пространство только в одном случае: если снайперы будут бить из-за дуги с крейсерским процентом.



Беда в том, что наевшийся защитой против пик-н-роллов на своей половине паркета Редик сегодня ничего не попал, а от Тобайаса Харриса вообще не отходили. Майк Скотт вовсю «мускальничал» (один из восьми с периметра и слабая защита), а других снайперов у Бретта Брауна просто нет.



Вот и получается, что уже к началу второй четверти самой эффективной комбинацией хозяев стали изоляции Джимми Батлера. Тот установил рекорд карьеры по очкам в плей-офф и три четверти держал команду в игре, вот только помощи так и не дождался.



Без раннего нападения и лёгких очков из трёхсекундной зоны вся атака «Сиксерс» — это изоляции Эмбиида и Батлера. Браун пытался добавить нападению ширины и попробовал лёгкую пятёрку с Майком Скоттом на позиции центрового, но такое сочетание вообще не могло отбиться, а сам форвард так ничего и не попал.

Такое поражение — обидное, без шансов — выглядит для «Сиксерс» чуть ли не плюсом. «Филадельфия» упорно считает, что обладает редким запасом индивидуального таланта, с помощью которого способна побеждать команды попроще на классе.



Но вот беда: победы на классе требуют сыгранности. А её у подопечных Бретта Брауна нет. Чем быстрее «Сиксерс» поймут, что без старания в защите и выпрыгивания из штанов они остаются всего лишь сырой командой со звёздным составом, тем больше у них будет шансов на трон Востока.



Лучше узнать это не в разгар битвы насмерть с сопоставимым по классу соперником, а в первом матче против «Бруклина», когда одно поражение не станет большой проблемой.

Хозяева получили подзатыльник. Если мозги после него встанут на место, всё у команды будет хорошо. Если нет — шума, грохота и токсичности хватит на пять выпусков любого ток-шоу по федеральному телеканалу.



Глобально победа «Нетс» ничего не меняет: эта серия и не должна была оказаться короткой, потому что одна из команд немного переоценена, а вторая — немного недооценена. «Филадельфия» остаётся очевидным фаворитом и непременно добавит во втором матче. Но куда важнее другое — сделает ли она правильные выводы.



А «Бруклин» получает шанс не просто красиво умереть в пяти-шести встречах, но и заставить «Сиксерс» включиться на полные обороты раньше намеченного времени. Теперь «Нетс» есть что терять, а потому проверка юных игроков на прочность выходит на новый уровень.



Посмотрим, смогут ли они продолжать получать удовольствие на фоне удвоенного давления.

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