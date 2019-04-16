Родригес: сегодня мы играли хорошо, но завтра попробуем прибавить

Защитник ЦСКА Серхио Родригес стал главным героем в составе своей команды в первом матче серии плей-офф против «Басконии». Испанец не только лишил гостей преимущества во второй четверти, но и буквально за несколько минут в начале третьей уничтожил надежды соперника на продолжение борьбы.



После игры Чачо рассказал, как важно было победить именно в первой игре и почему послезавтра всё может сложиться по-другому.

О важности победы в первом матче



Мы были готовы. Мы ждали этого весь сезон. Мы знаем, как важно играть цельно на протяжении всего регулярного чемпионата, каждый матч. Мы уверенно играем здесь, дома. Сегодня для нас был важный день — мы начинали плей-офф. И нам удалось начать его как надо. Мы придерживались плана и играли так, как хотели. Теперь ждём вторую игру.



Наша активная работа с каждым аспектом игры принесла нам победу. Сегодня мы играли хорошо, но завтра нужно посмотреть, в чём мы ещё можем прибавить.



О переломном моменте



В первой половине они неплохо попадали. Особенно в конце первой четверти, когда мы дали им попасть несколько трёхочковых. Но мы были готовы. В каждой четверти мы хорошо играли в защите, об этом говорит хотя бы то, что «Баскония» набрала сегодня 68 очков. Для нас очень важно иметь защиту, которая пропускает так мало, которая заставляет соперника чувствовать себя неуютно. У нас отличная команда, физически сильная, у нас много энергии, и нам нужно это использовать. Это очень важно, потому что «Баскония» — высокорослая команда. Мы должны задавить их энергией, чтобы победить в этой серии.

Родригес уничтожил «Басконию». До «Финала четырёх» ещё две победы Испанцу хватило полчетверти, чтобы равную игру превратить в разгром басков.

С самого начала мы вышли с правильным настроем, и это самое главное. Важно также было совершить тот рывок в третьей четверти, и особенно хорошо, что нам это позволила сделать наша защита — мы позволили им набрать всего 12 очков за десятиминутку.



О собственной игре



Понимаете, у нас в команде много талантливых игроков. Есть игры, когда кто-то делает шаг вперёд, набирает очки, защищается, подбирает. Мы знаем, какая у нас есть команда, чем мы ценны. Это важно для коллектива. Сегодня мы все были замотивированы. Я счастлив, что мне удалось выдать такой матч, но это всего лишь одна игра. Будем готовиться к следующей.



Я не чувствую себя героем момента. У нас большая цель — мы хотим победить везде. Мы знаем путь, и это долгий путь. Сейчас нужно выйти в «Финал четырёх» и там пытаться достичь цели. Я работаю каждый день, как и все мои партнёры, и мы очень серьёзно подходим к тому, что делаем. Зависит от дня, когда у кого пойдёт бросок — сегодня я чувствовал себя хорошо.

О следующем матче



Послезавтра игра будет совершенно другая. При этом нам очень важно победить — когда ты играешь дома, нужно защищать преимущество своего паркета. Поэтому обе игры очень важны. Если ты играешь первые две игры на выезде, это неважно, что ты проиграл первую. Ты говоришь: «О’кей, нужно выиграть следующую». Так что нам нужно быть готовыми и победить ещё раз. Нужно выйти с таким же настроем.

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О преимуществе на подборах



Знаю, что «Баскония» хорошо играет на подборах весь сезон. У них очень высокая команда. Поэтому для нас было важно сыграть с энергией, чтобы эта энергия помогла нам нивелировать наш проигрыш в росте. То, что мы сегодня показали — на каждом мяче, на каждом подборе — очень важно.



О серии неудач «Басконии» в Москве



«Баскония» не может выиграть в Москве 14 лет? Это просто статистика, история. Мы не смотрим на неё. Мы просто идём от одной игры к другой и знаем, как важно для нас выигрывать каждый следующий матч. В этой серии нужны три победы, и для нас было очень важно начать серию с победы.