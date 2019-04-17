Понедельник начинается в субботу. О невероятном поражении «Уорриорз»

1. Есть большое подозрение, что лучший матч плей-офф НБА-2019 мы уже увидели. Чтобы перекрыть такую планку, должно случиться что-то поистине исключительное. Победный трёхочковый Бена Симмонса под сирену? Выход на площадку Тимофея Мозгова?

По-настоящему исторические победы хороши тем, что они в подавляющем большинстве случаев мало связаны с тактикой. Вне зависимости от вида спорта.

Финал Лиги чемпионов-1999 с победным голом Сульшера, великий камбек «Ливерпуля» в Стамбуле, финал Евробаскета-2007 Россия — Испания с тем самым попаданием Холдена, финал МЧМ по хоккею-2011 Россия — Канада с пятью голами за период. И много чего ещё.

Во всех этих случаях тренеры, конечно, вносили определённые перемены (как их не вносить, если всё катится к чёрту), но решающим становилось не это. Второй матч «Голден Стэйт» с «Клипперс» и близко не стоит к тем играм по статусу и значимости, но всё же обладает несколькими схожими деталями.

Рассуждать после такой игры о тактических решениях, во-первых, нелепо, а во-вторых, совсем не хочется. Бессмысленно и искать одно-единственное гениальное решение Дока Риверса, которое позволило «парусникам» наказать пижонов. Потому что его, ясное дело, не было.

Лидеры на старте. Кто начал плей-офф НБА лучше всех Символическая сборная первых матчей плей-офф НБА. Расселл Уэстбрук и Никола Йокич оформили трипл-даблы, но их в списке нет.

Риверс усадил на скамейку Ивицу Зубаца сразу после того, как Демаркус Казинс получил травму. Эндрю Богут и Кевон Луни хороши совсем не набором очков. По такой игре Джамайкл Грин был гораздо полезнее: разницей в габаритах запасные бигмены «Уорриорз» не пользуются, а с защитой на ногах и дальним броском у Грина полный порядок.

К моменту травмы Казинса ГСВ проигрывал одно очко. На бумаге снижение роли Зубаца добавляло ЛАК взаимозаменяемости при разменах, вот только соперника это не интересовало. «Воины» отгрузили гостям 108 очков за три четверти, вели с разницей в 31 очко и посчитали дело решённым.

2. Когда выключаешься из игры, включиться в неё по второму разу уже вряд ли удастся. Это правило работает на любом уровне и в любом виде спорта: от детско-юношеских соревнований по баскетболу до финала Лиги чемпионов в 2005 году.

Собственно, весь разбор игры можно уместить в довольно простую истину. Шикарный камбек «Клипперс» — это история не про тактику, а про силу воли одних и раздолбайство других. Тут-то и заключается самое забавное: фактически игра не дала нам никаких новых знаний.

Все и так прекрасно понимают, что Монтрез Харрелл — зверь, а Лу Уильямс в клатче — человек с лицензией на убийство. Все знают, что ГСВ трудно находить мотивацию и играть в полную силу 48 минут, ведь они и так всё выиграли. Поэтому Стив Керр не слишком кокетничает, когда говорит, что такое поражение его не удивило.

Все в курсе, что Патрик Беверли может вывести из себя даже мёртвого, а Кевин Дюрант весьма ранимый человек и часто позволяет залезть себе под кожу. Ну и так далее.

Больше того — по сути, победа «Клипперс» ни на что не повлияла и ничего не изменила. «Голден Стэйт» остался железным фаворитом серии даже без Казинса, а шансы «парусников» по-прежнему минимальны. И всё же значимость этого результата выше, чем может показаться на первый взгляд.

Здесь и сейчас победа ЛАК действительно мало что даёт. Но если оценивать её в PresentPerfectContinuous с расчётом на перспективу, можно найти кое-что любопытное.

3. Нынешний сезон «парусников» — целиком и полностью промежуточный. Клуб с первого дня регулярки держал в расчёте лето 2019 года, когда на рынке будут сразу несколько топовых свободных агентов. И явно рассчитывал — и до сих пор рассчитывает — получить как минимум одного из них.

В платёжке «Клипперс» на следующий год всего $49,35 млн, меньше только у «Нью-Йорка». Работа в межсезонье изначально была важнее, чем выступление в текущем чемпионате. Понятно, что с таким составом и при такой конкуренции на Западе преодоление даже первого раунда стало бы гигантским успехом.

Но Джерри Уэста не интересует второй раунд, а потому любые действия и результаты ЛАК следует рассматривать именно в разрезе долгосрочной перспективы. Понедельник начинается в субботу, а борьба за свободных агентов стартует вовсе не 1 июля, когда игроки официально выходят на рынок, а гораздо раньше.

Каждый пытается усилить свою команду по-разному. Кто-то платит немалые штрафы за тамперинг, кто-то драфтует на Матче звёзд игроков с истекающими контрактами, ужинает с Энтони Дэвисом после матча регулярки, а затем безуспешно форсирует его обмен.

Но есть и другой путь — без лишнего шума показать суперзвезде, что твоя команда уже сейчас готова оказать ей весомую поддержку. «Никс» могут предложить самую дорогую франшизу НБА и рекордный рынок. «Клипперс» уступают в этих категориях, но имеют другие преимущества.

Они гарантируют суперзвезде толковый менеджмент, гибкую платёжку и россыпь игроков, которые готовы быть боевыми единицами в плей-офф уже сейчас. Никаких требований потерпеть и подождать развития партнёров, никаких одного-двух сезонов на прогресс и подбор соответствующего ростера.

4. После обмена Тобайаса Харриса в «Филадельфию» многие вполне справедливо ожидали, что «парусники» начнут сливать и выпадут из топ-8 Запада. В этом случае они бы сохранили пик первого раунда. Но команда Дока Риверса не сбавила темп, хотя для плей-офф её состав хиловат.

Пик в итоге ушёл «Бостону». Если смотреть на ситуацию здесь и сейчас, «Лос-Анджелес», конечно, проиграл: выбор в лотерее никогда не бывает лишним. Можно взять интересного новичка или использовать пик как актив в обменах.

Но слив снизил бы вес ЛАК в глазах свободных агентов. 12-14 пик на таком фоне смотрится уже не так выигрышно — это та самая сумма, которой можно пожертвовать в надежде получить очень большой приз. «Клипперс» продолжили использовать сезон как саморекламу.

Так вот, победа над «Уорриорз» — это громогласное заявление: мы МОЖЕМ. Обычно такие вещи важны именно для себя. Доказать, что безвыходных положений не существует и шансы на успех всегда остаются. Но это не спортивная кинодрама, а в первую очередь бизнес.

И потому заявление «парусников» прежде всего направлено не самим себе, а потенциальным новичкам. Как паспорт на кассе в супермаркете: мне уже можно, я готов. Такая победа над действующим чемпионом станет для клуба визитной карточкой и весомым аргументом на грядущих переговорах.

«Клипперс» в любом случае были бы одним из главных вариантов для звёзд с истекающими контрактами. Просто потому что это жизнь в Лос-Анджелесе и свободная платёжка. Но не рассматривать их всерьёз после подобной победы просто нереально. Такую карту «Никс» крыть нечем.

5. На самом деле одно из решений Дока Риверса в матче с «Голден Стэйт» всё же заслуживает особого внимания. Правда, к тактике оно относится опосредованно.

Посмотрите на пятёрку, которая забила решающий трёхочковый. Шэй Гилджес-Александер, Лу Уильямс, Лэндри Шамет, Данило Галлинари и Монтрез Харрелл. Победный мяч вообще сообразили два новичка — Шамет попал с передачи Шилджес-Александера.

Опытнейшие Гарретт Темпл и Уилсон Чендлер остались на скамейке, хотя бросают с получения не хуже Гилджес-Александера, а навыки первогодки в розыгрыше не особенно нужны: понятно, что в клатче мяч 90% времени будет в руках Лу. Сидел и Джамайкл Грин (40% из-за дуги по сезону). А решающий бросок соображали новички.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Клипперс».

Примерно так и выглядит легальный тамперинг. Шамету 22 года, Гилджес-Александеру — 20. И они ставят точку в феноменальном камбеке, хороня «Уорриорз». Непосредственно бросок Шамета — частный случай (ГСВ сдвоился на Лу, тот вовремя отпасовал), но на паркете в ключевой момент они находились не просто так.

Во-первых, им нужен этот опыт. Во-вторых, Шэй и Лэндри — два главных молодых актива клуба, которые будут играть на детских контрактах ещё три года. А соглашения Темпла, Чендлера и Грина (а также Патрика Беверли) истекают ближайшим летом.

Кто-то из них вполне может остаться в «Клипперс», но в первую очередь готовность побеждать на высоком уровне должны были показать молодые игроки. Они и показали.

Жениху с таким приданым долго оставаться без невесты не придётся.

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