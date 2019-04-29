Зисис: «Финал четырёх» — это и есть красота лиги

Греческий защитник Никос Зисис хорошо известен российским баскетбольным болельщикам. Он выигрывал Евролигу с ЦСКА, неплохо играл за УНИКС и доставлял немало проблем сборной России. Сейчас Никос играет в Лиге чемпионов ФИБА за «Бамберг», и перед ним — два главных матча сезона в Антверпене, где пройдёт «Финал четырёх» ЛЧ.



«Чемпионат» поговорил с Зисисом о турнире, его формате и необходимости разочаровывать команду, которой игрок «многое должен».

— Никос, прошлым летом «Бамберг» подписал контракт с Лигой чемпионов на следующие несколько лет. Это произошло из-за того, что немецкий чемпионат выиграла «Бавария» и вышла в Евролигу? Или это случилось бы в любом случае?

— Если честно, я не знаю. Я же ведь не отвечаю за решения клуба участвовать в каком бы то ни было турнире. Для меня как для игрока это неважно, потому что я просто готовлюсь к играм на всех уровнях. Поэтому не могу точно сказать о решении клуба и причинах, которыми «Бамберг» руководствовался.



— Как вам кажется, болельщикам нравится Лига чемпионов?

— Мне кажется, что поначалу болельщики были всё же немного удивлены этим решением. Но в каждой домашней игре они пытались нас поддерживать как могли. Верю, что и в «Финале четырёх» они сделают то же самое, потому что до Антверпена от нас ехать около 600 км. Многие могут приехать и помочь нам победить.



— О чём в команде говорили перед сезоном? ЛЧ была для вас незнакомым турниром…

— Я следил за Лигой чемпионов в прошлом сезоне, особенно включился со старта плей-офф. Конечно, нужно было самим убедиться, что это такое — играть здесь, и даже несмотря на некоторые сложности в начале сезона, мы знали, что у нас есть команда, которая может сражаться за выход в «Финал четырёх». Это была наша главная задача — попасть туда. А теперь уже за два дня может произойти всё что угодно.

Фото: championsleague.basketball

— Как вам организация соревнований? Лучше, чем в Евролиге?

— Не секрет, что Евролига — топовый турнир в Европе. Лучшие игроки, самые сильные клубы, всё в этом духе. Лига чемпионов — новый турнир, который сейчас старается совершенствоваться с каждым годом. Мне кажется, они делают отличную работу в социальных сетях, всё больше и больше болельщиков приходит на каждую игру, всё больше людей следит за этим чемпионатом.



Правда, я бы хотел сказать, что игроки хотят поменять мячи. Это не самые хорошие мячи, я слышал, что многие жалуются на это. Мне кажется, это главное, что нужно изменить.



— Ваш соотечественник Димитрис Итудис нещадно критикует формат «Финала четырёх». Ему не нравится проигрывать, он говорит, что нечестно определять победителя турнира лишь парой матчей. Но в ЛЧ тоже «Финал четырёх».

— Да, я очень хорошо знаю, что тренер Итудис думает об этом формате. Но, если честно, розыгрыш Евролиги принципе сильно поменялся, там стало так много матчей в регулярном чемпионате, есть четвертьфинальные серии… Да, возможно, для некоторых клубов «Финал четырёх» кажется нечестным форматом, особенно это касается сильнейших клубов, которые не хотят выявлять победителя за одни выходные. Но это же и есть красота лиги, когда четыре лучших команды собираются в одном городе и сражаются за трофей!

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Об этом формате есть разные точки зрения — и тех, кому это не нравится, и тех, кто любит этот формат. Если говорить о Лиге чемпионов, то в этом плане мне тут нравится гораздо больше, потому что после группового этапа начинаются серии из двух матчей — дома и на выезде. Мне кажется, это лучший формат, чтобы определить, кто попадёт в «Финал четырёх» и в итоге победит.



— Какие у вас ощущения перед финальными играми?

— Если честно, я пока не так много об этом думаю. Потому что у нас ещё осталось несколько матчей в немецком чемпионате, и мы там проиграли матчи, которые не должны были проигрывать. Сейчас фокус на BBL, но вскоре мы отдадим все свои силы на то, чтобы подготовиться к «Финалу четырёх».



— Вы уже несколько раз играли в «Финале четырёх» Евролиги. Сейчас чувства схожи?

—Да, я играл в четырёх финальных стадиях Евролиги с тремя разными командами. Играть в «Финале четырёх» — это вообще мечта для любого игрока, лучшее, что может с ним случиться. Все хотят поднять над головой трофей. Мы выигрывали турнир с ЦСКА, и я горд этим.



Конечно, играть в «Финале четырёх» Лиги чемпионов — это другое. Я не хочу недооценивать этот турнир, но очевидно, что уровень здешних команд чуть ниже. В любом случае, мы все чувствуем воодушевление от того, что попали в главные матчи, все ждут титула. Мы всё отдадим за победу ещё и потому, что «Бамберг» выиграл множество титулов в немецких турнирах, но ни разу не побеждал в интернациональных. Это отличная возможность изменить ситуацию, и все это прекрасно понимают.

Фото: championsleague.basketball

— Есть мнение, что «Бамберг» — очевидный фаворит «Финала четырёх». Это нервирует?

— На самом деле, я не думаю, что мы фавориты. Каждая из четырёх команд имеет шансы, и ни одна из них не может считать, что она намного лучше остальных. Всё может случиться. Посмотрите хотя бы на «Антверпен» — у них уникальный стиль, это очень молодая команда, она тренерская, и они уже стали главным сюрпризом турнира. Мы играли с ними на групповом этапе, и нам не было просто. Тем более в «Финале четырёх» они будут играть дома, и это дополнительная мотивация. «Болонья» и «Тенерифе» — тоже отличные команды. Так что я правда думаю, что тут нет фаворитов. Мы постараемся сделать всё для победы.

— Что конкретно вы знаете о «Болонье», с которой вам играть в полуфинале?

— Тактически мы только начинаем их разбирать, но я неплохо знаю эту команду и их тренера Сашу Джорджевича, который тренировал сборную Сербии. Он же работал здесь, в Германии. Во-первых, он легендарный игрок и в принципе известная личность в баскетболе. Конечно, он попробует подготовить свою команду, и в первую очередь я говорю об эмоциональной подготовке. Джорджевич будет использовать свой тренерский опыт, чтобы у его команды не было мандража перед этими несколькими днями. Состав у них очень талантливый, в нём есть действительно хорошие американские игроки. В последнее время в итальянской лиге у них не всё складывается хорошо, и это может стать для них дополнительной мотивацией. Для «Болоньи» это первая возможность за много-много лет выиграть что-то за пределами Италии. Наша игра будет очень горячей.



— Какая игра в ЛЧ вам больше всего запомнилась? Кроме полуфинала и следующего матча, которые, похоже, запомнятся больше всего.

— Из того, что мы уже сыграли, конечно, я больше всего помню последний матч в Афинах против АЕКа. На матче были 20 тысяч человек. Вечер был тяжёлым, пришлось играть в собственной стране против команды, которой я многое должен, которая многое дала мне в молодости. Я провёл в АЕКе первые пять лет своей профессиональной карьеры, выиграл с ней титул. Но я всё же был рад помочь своему нынешнему клубу достичь своей цели и пройти АЕК.

Фото: championsleague.basketball

— Вы самый опытный игрок в команде. Молодые просят совета? У них тоже на кону два важнейших матча…

— Нет, я не раздаю всем советы. Конечно, они знают, что если им понадобится какое-то напутствие, то я всегда готов его дать. Моя задача — помочь всем игрокам и всей команде, чтобы мы стали лучше. У нас в принципе очень хорошая команда, и, даже несмотря на то что мы столкнулись с кучей неприятностей в этом сезоне, мы побороли их все. Нашей главной задачей было отобраться в «Финал четырёх», а теперь будем смотреть, что мы можем там.



— Что должно произойти, чтобы вы могли назвать этот сезон успешным? Речь не о титулах.

— Думаю, что наш сезон уже можно назвать удачным — мы выиграли Кубок Германии в отличном финальном матче против берлинской «Альбы», которая в этом году вышла в финал Еврокубка. Кроме того, мы попали в «Финал четырёх», и очевидно, что мы всё ещё голодны до побед. Нужно приехать в Антверпен в нашей лучшей форме и попытаться выиграть трофей. А уже после этого подумаем, как финишировать максимально хорошо в чемпионате Германии. Сейчас — после стольких игр в этом сезоне — для нас начинается самое главное.